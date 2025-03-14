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Біткоїни замість сиру. Експерти пропонують змінити політику уряду США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Біткоїни замість сиру. Експерти пропонують змінити політику уряду США
У США пропонують замінити сир біткоїнами
фото із відкритих джерел

Офіційна позиція Інституту політики біткоїну полягає в тому, що США повинні ліквідувати свій стратегічний запас сиру

Інститут політики біткоїну запропонував продати стратегічний резерв сиру в США та на отримані кошти купити біткоїни. Про це організація написала у соцмережі X. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Binance.

Офіційна позиція Інституту політики біткоїну полягає в тому, що «Америка повинна негайно ліквідувати свій стратегічний запас сиру і конвертувати виручку в біткоїн. Біткоїн – єдиний актив, який Америка повинна мати у холодному зберіганні», – йдеться у повідомленні.

Інститут політики біткоїну (BPI) – це безпартійний некомерційний аналітичний центр. Він поєднує команду експертів, які вивчають вплив нових технологій на інтереси державної політики США.

Метью Сігел, керівник відділу дослідження цифрових активів у VanEck, також висловився у X на користь ліквідації резервів сиру. «Запаси сиру в США становлять 1,37 млрд фунтів – так, у нас насправді є швейцарський сир у печерах Міссурі. Чому Америка тримає іноземний сир як стратегічний резерв? Можливо, настав час обміняти його на щось справді нейтральне?», – написав він.

За даними ЗМІ, вартість резервів сиру в США, що зберігаються в холодильних камерах, оцінюється приблизно в $3,4 млрд. Ці запаси існують у рамках політики уряду, спрямованої на стабілізацію цін на молочну продукцію та підтримку фермерів. Обсяг резервів становить близько 1,4 млрд. фунтів, що еквівалентно приблизно 635 тис. тонн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на початку березня підписав указ про створення в країні стратегічного резерву біткоїнів. До слова, біткоїн різко підскочив після заяви президента США Трампа про створення резерву криптовалют. 

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Теги: політика економіка США президент Біткоїн Дональд Трамп

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