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    Пів століття потому. Вчені розповіли, коли людина знову відправиться на Місяць

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    Американська місія на Місяці у 1972 році - Пів століття потому. Вчені розповіли, коли людина знову відправиться на Місяць
    Американська місія на Місяці у 1972 році
    Фото: NASA

    Нога людину знову ступить на поверхню супутника Землі. Це станеться через 52 роки після місії амеркианців

    Астронавти знову відправляться на Місяць у 2024 році. Про це повідомляє NASA. Космічна подорож відбудеться в рамках місії Artemis 3.

    Раніше нога людини ступала на Місяць в далекому 1972 році.

    Підтверджено, що до складу екіпажу увійдуть жінка і чоловік не європеоїдної раси.

    У планах – будівництво бази на Місяці, для проведення досліджень перед польотом на Марс у 2030-х.

    Місія Apollon 17
    Місія Apollon 17

    Перед цим NASA проведе ще дві місії – Artemis 1 і Artemis 2. У першому випадку мова йде про безпілотну місію. Апарат Orion полетить до супутника в період з 12 по 27 лютого. У космосі корабель буде знаходитися 4-6 тижнів. Будуть розгорнуті супутники CubeSats, за допомогою яких вчені проведуть різні експерименти.

    В рамках місії Artemis 2 в космос відправлять людей. Вони облетять Місяць і повернуться на Землю.

    На Місяць також зібралися і українці. Причому відбудеться це вже 2022 року. Щоправда, мова йде лише про місію з доставки обладнання.

    Детально про перший політ українців до місяця «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: космос NASA
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    Пів століття потому. Вчені розповіли, коли людина знову відправиться на Місяць