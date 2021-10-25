Пів століття потому. Вчені розповіли, коли людина знову відправиться на Місяць
Нога людину знову ступить на поверхню супутника Землі. Це станеться через 52 роки після місії амеркианців
Астронавти знову відправляться на Місяць у 2024 році. Про це повідомляє NASA. Космічна подорож відбудеться в рамках місії Artemis 3.
Раніше нога людини ступала на Місяць в далекому 1972 році.
Підтверджено, що до складу екіпажу увійдуть жінка і чоловік не європеоїдної раси.
У планах – будівництво бази на Місяці, для проведення досліджень перед польотом на Марс у 2030-х.
Перед цим NASA проведе ще дві місії – Artemis 1 і Artemis 2. У першому випадку мова йде про безпілотну місію. Апарат Orion полетить до супутника в період з 12 по 27 лютого. У космосі корабель буде знаходитися 4-6 тижнів. Будуть розгорнуті супутники CubeSats, за допомогою яких вчені проведуть різні експерименти.
В рамках місії Artemis 2 в космос відправлять людей. Вони облетять Місяць і повернуться на Землю.
На Місяць також зібралися і українці. Причому відбудеться це вже 2022 року. Щоправда, мова йде лише про місію з доставки обладнання.
Детально про перший політ українців до місяця «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.
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