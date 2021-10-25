Пів століття потому. Вчені розповіли, коли людина знову відправиться на Місяць

Американська місія на Місяці у 1972 році

Нога людину знову ступить на поверхню супутника Землі. Це станеться через 52 роки після місії амеркианців

Астронавти знову відправляться на Місяць у 2024 році. Про це повідомляє NASA. Космічна подорож відбудеться в рамках місії Artemis 3.

Раніше нога людини ступала на Місяць в далекому 1972 році.

Підтверджено, що до складу екіпажу увійдуть жінка і чоловік не європеоїдної раси.

У планах – будівництво бази на Місяці, для проведення досліджень перед польотом на Марс у 2030-х.

Місія Apollon 17

Перед цим NASA проведе ще дві місії – Artemis 1 і Artemis 2. У першому випадку мова йде про безпілотну місію. Апарат Orion полетить до супутника в період з 12 по 27 лютого. У космосі корабель буде знаходитися 4-6 тижнів. Будуть розгорнуті супутники CubeSats, за допомогою яких вчені проведуть різні експерименти.

В рамках місії Artemis 2 в космос відправлять людей. Вони облетять Місяць і повернуться на Землю.

На Місяць також зібралися і українці. Причому відбудеться це вже 2022 року. Щоправда, мова йде лише про місію з доставки обладнання.

Детально про перший політ українців до місяця «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.