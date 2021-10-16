Що буде з людством після «смерті» Сонця. Вчені розповіли про майбутнє землян

Вчені змоделювали майбутнє людства після того, як Сонце вичерпає свої ресурси та згасне

Напевно, ні для кого не секрет, що Сонце колись вичерпає свої ресурси та згасне. Але перед цим воно перетвориться на червоного гіганта та знищить, так звані, планети земної групи, до яких відносяться Меркурій, Венера, Марс і Земля.

Тобто, вже сьогодні зрозуміло, що доля Землі вже вирішена – її буде знищено Сонцем. Власне, як і Марс, який так мріє колонізувати Ілон Маск. Але це не означає, що із Землею загине і все людство.

Справа у тому, що всі ці трагічні події відбуватимуться за декілька мільярдів років. І, якщо до того часу людство не знищить себе власноруч, вони вже буде здатне перебратися на іншу планету. Або супутник планети. Наприклад, такою, як Юпітер.

Спостереження астрономів обсерваторії Кека на Гавайях доводять, що навіть після загибелі зірки зоряна система може продовжувати жити. Вчені виявили планету, яка обертається навколо зірки, що вичерпала свій ресурс і зараз являє собою «білого карлика», на якого в решті решт перетвориться і Сонце.

Отже, останні дослідження вказують на те, що деякі планети, такі, наприклад, як Юпітер, здатні пережити смерть зірки. Але проблема з Юпітером полягає у тому, що це газова планета. І вона не придатна для життя. А ось великі супутники газового гіганта – Ганімед або Європа – можуть стати новою домівкою для людства.

Також доведеться вирішувати ще одну проблему – шукати нове джерело світла та тепла, адже «білий карлик», на якого перетвориться Сонце, не зможе зігрівати супутники, які знаходяться на відстані приблизно 750 млн кілометрів від нього.

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