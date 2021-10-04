З’явилися перші детальні фотографії найближчої до Сонця планети

Безпілотні апарати надіслали перші в історії детальні фотографії Меркурія – найближчої до Сонця планети

Автоматичні міжпланетні апарати місії BepiColombo надіслали перші детальні знімки поверхні Меркурія – найближчої планети до Сонця.

1 жовтня 2021 року апарати зробили дуже близький проліт повз Меркурій, опинившись на відстані близько 200 кілометрів від планети. Під час прольоту проводився збір даних про планету.

2 жовтня команда станції опублікувала перші знімки, надіслані на Землю. На них можна розгледіти кратери та рівнини планети, а також деякі частини самих апаратів.

Меркурій – найменш вивчена планета земної групи Сонячної системи, до якої також входять Венера, Земля та Марс. До цього до Меркурія літали тільки два апарати. Пов'язано це зі складнощами, зумовленими слабким гравітаційним впливом з боку планети та сильним з боку Сонця.

У грудні 2025 року апарати повинні вийти на орбіту навколо Меркурія та розділитися. Наукова програма розпочнеться в березні 2026 року та номінально триватиме до травня 2027. Потім вона буде продовжена, якщо апарати зможуть і далі нормально виконувати робочі завдання.

BepiColombo – місія з дослідження Меркурія. Перелітний модуль з двома орбітальними апаратами стартував у жовтні 2018 року.

Джерело: ITC.ua