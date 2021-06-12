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    Сальвадор збирається майнити криптовалюту за допомогою вулканів

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    Сальвадор вирішив видобувати криптовалюту за&nbsp;рахунок енергії вулканів - Сальвадор збирається майнити криптовалюту за допомогою вулканів
    Сальвадор вирішив видобувати криптовалюту за рахунок енергії вулканів

    Президент Сальвадору уточнив, що енергія з вулкана є «дешевою, 100% чистою та відновлюваною»

    Президент Сальвадору Найіб Букела вирішив видобувати криптовалюту за рахунок енергії вулканів. Глава держави доручив компанії LaGeo зайнятися цим.

    На своїй сторінці в Twitter президент уточнив, що така енергія є «дешевою, 100% чистою та відновлюваною».

    Компанія LaGeo керує двома геотермальними електростанціями, розташованими в регіонах Ахуачапан і Берлін. Ресурсний потенціал компанії – 644 МВт, але на цей момент вона використовує всього лише його третину.

    За словами Букела, інженери будують нову свердловину: її експлуатація забезпечить вироблення нібито 95 МВт.

    «Починаємо створення повномасштабного хабу з майнінгу біткоіну», – заявив він.

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    Теги: гроші вулкан фінанси президент криптовалюта
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    Сальвадор збирається майнити криптовалюту за допомогою вулканів