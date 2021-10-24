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    Вчені показали краба, який жив за часів динозаврів (фото)

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    Краб, якому 100 млн років - Вчені показали краба, який жив за часів динозаврів (фото)
    Краб, якому 100 млн років
    Фото: CNN

    Краб зберігався у бурштині протягом 100 млн років

    Вчені з Китаю, Америки та Канади виявила у шматку бурштину скам’янілість, яка змінила уявлення про життя крабів. За результатами комп’ютерної томографії, вік краба – до 100 млн років. Зовні тварина нагадує сучасних крабів.

    На скам’янілості дослідникам вдалось розгледіти вусики, зябра та ротову порожнину.

    Розмір краба зовсім крихітний – істота всього 5 міліметрів у довжину. Вчені припускають, що це могло бути дитинча краба, яке потрапило до бурштину.

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    Вчені показали краба, який жив за часів динозаврів (фото)
    Вчені показали краба, який жив за часів динозаврів (фото)
    Вчені показали краба, який жив за часів динозаврів (фото)

    Науковці розповіли, що скам’янілий краб не був морським чи повністю наземним. Фахівці припускають, що тварина жила в прісній воді на лісовій підстилці. Можливо, краб мігрував на сушу.

    За словами вчених, крихітний краб – це найдетальніша скам’янілість з усіх, які колись виявляли.

    Завдяки скам’янілості дослідники з’ясували, що краби перейшли з моря на сушу ще за часів існування динозаврів – приблизно 100 мільйонів років тому. Раніше вчені думали, що краби зробили це пізніше.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: історія наука
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    Вчені показали краба, який жив за часів динозаврів (фото)