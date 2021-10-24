Вчені показали краба, який жив за часів динозаврів (фото)

Краб зберігався у бурштині протягом 100 млн років

Вчені з Китаю, Америки та Канади виявила у шматку бурштину скам’янілість, яка змінила уявлення про життя крабів. За результатами комп’ютерної томографії, вік краба – до 100 млн років. Зовні тварина нагадує сучасних крабів.

На скам’янілості дослідникам вдалось розгледіти вусики, зябра та ротову порожнину.

Розмір краба зовсім крихітний – істота всього 5 міліметрів у довжину. Вчені припускають, що це могло бути дитинча краба, яке потрапило до бурштину.

Науковці розповіли, що скам’янілий краб не був морським чи повністю наземним. Фахівці припускають, що тварина жила в прісній воді на лісовій підстилці. Можливо, краб мігрував на сушу.

За словами вчених, крихітний краб – це найдетальніша скам’янілість з усіх, які колись виявляли.

Завдяки скам’янілості дослідники з’ясували, що краби перейшли з моря на сушу ще за часів існування динозаврів – приблизно 100 мільйонів років тому. Раніше вчені думали, що краби зробили це пізніше.

Джерело: 24 канал