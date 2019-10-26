Японські вчені назвали причину падіння Аккадської імперії



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Коріння викопних коралів в Омані Фото: університет Хоккайдо

До занепаду імперії призвели потужні пилові бурі

Японські вчені заявили про те, що їм вдалося знайти причину падіння Аккадської імперії, яка існувала в XXIV – XXII століттях до нашої ери на території Месопотамії.

На думку дослідників, до занепаду держави призвели потужні пилові бурі, повідомляє EurekAlert!.

Аккад був першою об’єднаної імперією в Месопотамії, його розквіт стався завдяки розвитку іригації. Разом з тим, люди покинули державу близько 4200 років тому, що призвело до її занепаду. Перші поселення з’явилися на цій території тільки 300 років потому.

Попередні дослідження показували, що Аккадська імперія пала через тривалої посухи і громадянських конфліктів. Разом з тим, вчені не до кінця вивчили кліматичні зміни, які призвели до занепаду сільського господарства.

У ході нового дослідження вчені провели палеокліматичні реконструкції змін в температурі і водному режимі в районі археологічних розкопок стародавнього міста Шубат-Елліль. Було проаналізовано шість зразків викопних коралів віком 4,1 тисячі років з Оманської затоки. Їх порівняли з сучасними коралами, при цьому враховувалися дані про нинішню кліматичну обстановку.

Виявилося, що чотири тисячі років тому взимку траплялися тривалі періоди шамаля (північно-західного вітру), які приводили до потужних пилових бур. Бурі разом з тривалою посухою стали причиною занепаду сільського господарства, що призвело до соціальної нестабільності та голоду. В результаті люди покинули цей регіон 4200 років тому.