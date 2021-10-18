Вчені визначили, в якому віці людина найщасливіша

Рівень щастя не пов'язаним із матеріальними благами

Вчені провели дослідження, яке показало, у скільки років люди схильні вважати себе найщасливішими. Зокрема, рівень щастя не пов'язаним із фінансовим станом людини та рівнем добробуту країни. Про це пише Springer.

За словами іспанського дослідника Бегонья Альвареза, він дослідив данні опитування Sharelife, яке було проведеного серед жителів Європи у віці понад 50 років і побудував власну математичну модель. Виявилось, що найбільш часто називали себе щасливими люди у віці від 30 до 34 років.

Також молоді європейці від 25 до 30 років виявилися не настільки щасливими, як їхні старші товариші. А після 34 років, число тих, хто називав себе щасливими людьми дуже знижується.

Дослідник Альварез додав, що щастя має якийсь географічний показник. Зокрема, він каже, що європейці, які проживають в південних країнах, після 40 років відчувають себе нещасливими. А от жителі північних країн, втрачають відчуття ейфорії трохи повільніше.

Важливо, що багато хто з опитуваних навіть не згадали про дитинство, коли говорили про щастя, а пов'язували з ним такі події, як створення сім'ї або народження дитини.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що пристрасть до справи та захоплення чимось роблять людей значно щасливішими.

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