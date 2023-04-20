Збройний концерн Rheinmetall представив унікальний безпілотник (фото, відео)
Нова розробка стане першим ударним безпілотником німецького виробництва
Німецький оборонний концерн Rheinmetall представив нову концепцію розвідувального безпілотника LUNA NG, який може нести на борту кілька квадрокоптерів із гранатами. Про це пише ITC.ua.
Як зазначається, LUNA NG має розмах крил приблизно п'ять метрів і може перебувати в повітрі понад 12 годин, передаючи дані на відстань понад 100 км. Він може нести до восьми мультикоптерів із озброєнням. Квадрокоптер Hero R створений у співпраці з ізраїльським виробником UVision.
Така комбінація дозволяє об'єднати переваги обох типів дронів: LUNA NG може забезпечити тривалу розвідку та підтримку, а Hero R – високу точність та ефективність ураження.
Die Rheinmetall Combat Drone ist der Gamechanger zum Schutz eigener Truppen und zur Bekämpfung taktisch relevanter Ziele.— Rheinmetall (@RheinmetallAG) April 19, 2023
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Використовувати систему LUNA NG можна після короткого навчання. Автоматизація забезпечує безпечну та надійну роботу. Планування місії та аналіз даних проводяться з використанням програмного забезпечення, що додається.
Компактна наземна станція запуску поміщається в невеликі транспортні засоби або стандартні кабіни, що сприяє швидкому транспортуванню. Планер можна запустити практично з будь-якого місця, а посадка здійснюється автономно з використанням GPS або на парашуті. У польоті LUNA NG відрізняється низькими акустичними, тепловими та радіолокаційними сигнатурами.
Видання додає, що система LUNA NG стане першим ударним безпілотником німецького виробництва.
Нагадаємо, що німецький концерн Rheinmetall збудує в Румунії завод для ремонту військової техніки, яку Україні передають держави-союзниці.
Крім того, німецька компанія Rheinmetall може збудувати завод по виробництву сучасних танків в Україні.
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