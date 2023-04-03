Німецький концерн Rheinmetall збудує в Румунії завод для ремонту техніки ЗСУ: деталі
Завод обслуговуватиме і ремонтуватиме танки Leopard 2, Challenger, бронетранспортери Marder, Fuchs, а також спеціальну техніку
Один із найбільших німецьких виробників зброї, завод Rheinmetall, працює над створенням центру для обслуговування військової техніки, яка передається Україні у рамках військової допомоги від західних держав. Такий центр з’явиться на території сусідньої з Україною Румунії.
На цій базі планують обслуговувати бойові танки та самохідні гаубиці. Про це пише німецьке видання N-tv. Інформацією поділився представник Rheinmetall.
За його словами, роботи на майданчику на околицях міста Сату-Маре вже розпочалися. Цей населений пункт розташований неподалік кордону з Україною.
Планується, що центр розпочне роботу вже у квітні. Як пише видання, він має «відігравати центральну роль» у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, що знаходяться на озброєнні України, та у забезпеченні їх матеріально-технічного забезпечення".
Це стосується самохідних гаубиць, а також основних бойових танків, таких як Leopard 2 або британських Challenger, бронетранспортерів Marder, броньованих транспортних машин Fuchs або військових вантажівок. Також можна буде обслуговувати бойові машини сил НАТО.
«Для нас у Rheinmetall ключове завдання – надати силам НАТО та Україні найкращу підтримку у цій критичній ситуації», – сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.
Видання додало, що обслуговування та ремонт озброєння, яке партнери постачають в Україну, відіграє важливу роль в обороні держави від нападу країни-агресора Росії.
У червні 2022 року Rheinmetall разом зі своїм партнером компанією KMW започаткувала аналогічний центр технічного обслуговування Литві. Хаб створили, щоб мати можливість обслуговувати бойові машини литовських та інших сил НАТО дислокованих у країнах Балтії.
Зазначимо, Український оборонний завод «Маяк» почав виготовляти нові авіаційні боєприпаси для підрозділів Збройних сил України. Про це підприємство повідомило у Facebook.
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