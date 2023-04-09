«Ноги потроху відмерзають»: окупант скаржиться, що їх кинули напризволяще (перехоплення)

«У нас немає ні техніки, ні озброєння», – розповідає росіянин

Російській військовий у розмові з подругою поскаржився на жахливі умови в армії, відсутність військового обладнання та допомоги. Перехоплення діалогу опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. .

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Під час розмови жінка запитала у росіянина про спільного знайомого, який загинув на фронті. Вона жалілась на те, що тіло окупанта не змогли забрати з поля бою та поховати. У відповідь на це росіянин заявив, що тіло з посадки навряд чи вдасться евакуювати. Якщо зайдуть туди – загинуть, бо оборонятися нічим.

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Він також поскаржився, що їм не надходить озброєння та постачання.

«У нас немає ні техніки, ні озброєння. Вода заморожена приїжджає, хавку немає на чому гріти, вогню немає. Ноги потихеньку відмерзають, речей досі немає, ніх*я не приїхало», – говорить росіянин.

Нагадаємо, росіяни продовжують зазнавати великих втрат на війні проти України. Зокрема, українські захисники знищили ворожу роту та бригаду.

Раніше російський окупант у перехопленій розмові розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників.

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Нагадаємо, російські окупанти продовжують жалітись на своє жахливе становище в Україні та постійні обстріли Збройних сил України.

Раніше дружина мобілізованого росіянина з Мурманської області поскаржилася, що її чоловік не проходить по жодному списку міноборони РФ, а це значить, що ніхто не дізнається, якщо ЗСУ раптом ліквідувають його з українського фронту.