У Бєлгородській області РФ після вибухів спалахнули пожежі (відео)

Одні джерела повідомляють про атаку дрона на теплоелектростанцію, інші – про удар по підстанції

Російські ЗМІ пишуть про удар українського безпілотника

У російському місті Бєлгород, а також у Бєлгородському районі після вибухів сталися пожежі нібито на цивільних об'єктах. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, російська служба ВВС та губернатор Бєлгородщини Вячеслав Гладков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Соцмережі поширили відео пожежі, яка, як зазначається, виникла внаслідок удару безпілотника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише російська служба ВВС, одні джерела повідомляють про удар по теплоелектростанції, інші – про удар по підстанції. Телеграм-канали додають, що після вибухів у деяких районах зникло світло.

Водночас більшість росЗМІ називають безпілотник українським.

Згодом губернатор Бєлгородщини заявив про дві пожежі в області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксовано дві пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, триває ліквідація пожежі», – сказав Гладков.

Нагадаємо, що 10 квітня в Підмосков’ї після вибуху спалахнула масштабна пожежа на складі. Площа займання становила тисячу квадратних метрів.

До слова, 6 квітня поблизу тимчасово окупованого Сімферополя, що в Криму, сталася масштабна пожежа. Очевидці заявляли про звуки вибухів.

Крім того, 5 квітня в Москві горіла будівля міністерства оборони РФ, яка розташована менше ніж в 500 метрах від російського Кремля. Екстрені служби повідомили, що причиною пожежі стало загоряння чайника.