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Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва танків Panther

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва танків Panther
Головна з умов – закінчення війни
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Серед умов – закінчення війни і наявність експортного дозволу

Німецька компанія Rheinmetall може збудувати завод по виробництву сучасних танків в Україні. Про це в інтервʼю німецькій газеті Handelsblatt заявив генеральний директор Армін Паппергер.

«Не потрібно помилятися, Україна й надалі відчуватиме потребу у захисті. У зв'язку з цим ми готові побудувати завод з виробництва Panther в Україні також», – сказав Паппергер.

За його словами, умовою для цього є, звичайно, закінчення війни та наявність експортного дозволу

«Це важливий знак: ми стаємо частиною одного цивілізаційного простору, ми уже всередині. Щодо нас є довгострокові плани, з нами готові кооперуватися. Навіть у таких чутливих питаннях, як доступ до новітньої зброї та кооперація з її виробництв», – написав Олег Базар, головний редактор видання «Лівий берег».

Минулого літа компанія Rheinmetall представила Panther на виставці в Парижі і назвала його найсильнішим бойовим танком у світі. Як очікується, «Пантера» стане основним танком Бундесверу. Танк Panther у ФРН має прийти на зміну Leopard 2.

Нагадаємо, що нещодавно Британія повідомила, коли в Україну прибудуть танки Challenger 2. 

Три країни спільно забезпечуватимуть постачання танків Україні. Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю щодо передачі Україні приблизно сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині.

 

Теги: Німеччина завод Україна танки

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