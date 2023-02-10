Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва танків Panther

Серед умов – закінчення війни і наявність експортного дозволу

Німецька компанія Rheinmetall може збудувати завод по виробництву сучасних танків в Україні. Про це в інтервʼю німецькій газеті Handelsblatt заявив генеральний директор Армін Паппергер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Не потрібно помилятися, Україна й надалі відчуватиме потребу у захисті. У зв'язку з цим ми готові побудувати завод з виробництва Panther в Україні також», – сказав Паппергер.

За його словами, умовою для цього є, звичайно, закінчення війни та наявність експортного дозволу

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це важливий знак: ми стаємо частиною одного цивілізаційного простору, ми уже всередині. Щодо нас є довгострокові плани, з нами готові кооперуватися. Навіть у таких чутливих питаннях, як доступ до новітньої зброї та кооперація з її виробництв», – написав Олег Базар, головний редактор видання «Лівий берег».

Минулого літа компанія Rheinmetall представила Panther на виставці в Парижі і назвала його найсильнішим бойовим танком у світі. Як очікується, «Пантера» стане основним танком Бундесверу. Танк Panther у ФРН має прийти на зміну Leopard 2.

Нагадаємо, що нещодавно Британія повідомила, коли в Україну прибудуть танки Challenger 2.

Три країни спільно забезпечуватимуть постачання танків Україні. Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю щодо передачі Україні приблизно сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині.