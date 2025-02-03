Знайде все за вас: ChatGPT отримав спеціальний режим для «глибоких досліджень»

Для створення режиму Deep Research розробники OpenAI поєднали модель GPT-o3 з пошуком у мережі

OpenAI запустили Deep Research – це спеціальний режим ChatGPT для «глибоких досліджень». В компанії повідомили, що для цього розробники поєднали модель GPT-o3 з пошуком у мережі.

Deep Research описує кожний свій крок під час дослідження та надає не тільки текст, а й графіки, ілюстрації, якщо це потрібно. Процес пошуку може тривати як п’ять хвилин, так і більше.

В OpenAI зазначають, що Deep Research виконує багатокрокову траєкторію для пошуку необхідних даних, але у разі потреби може повернутися та зреагувати на інформацію у реальному часі.

Тему для роботи можна задавати у текстовому форматі та у вигляді прикріплених файлів. У компанії пишуть, що Deep Research має обмеження на «глибокі міркування» та може «іноді галюцинувати».

На даний час до спеціального режиму мають доступ лише платні підписники ChatGPT Pro з лімітом у 100 генерацій на місяць. Пізніше Deep Research додадуть у підписку Plus із 10 використаннями на місяць.

Раніше OpenAI звинуватила китайські стартапи у використанні напрацювань американських компаній. «Як провідний розробник штучного інтелекту, ми вживаємо контрзаходи для захисту нашої інтелектуальної власності, включаючи ретельний процес визначення того, які граничні можливості включати у випущені моделі», – йдеться в заяві компанії.

Представники OpenAI вважають, що критично важливо тісно співпрацювати з владою США, щоб захистити найефективніші моделі від спроб супротивників і конкурентів заволодіти американськими технологіями.