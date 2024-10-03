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Компанія, що розробила ChatGPT, може стати однією з найдорожчих у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Компанія, що розробила ChatGPT, може стати однією з найдорожчих у світі
OpenAI демонструє гарні фінансові результати
фото із відкритих джерел

OpenAI, компанія, що стоїть за ChatGPT, залучила $6,6 млрд від інвесторів

Американська компанія OpenAI, яка є розробником ChatGPT, може стати однією з найдорожчих у світі. Про це повідомило агентство Reuters. За його інформацією, організації вдалося залучити інвестицій на суму $6,6 млрд, внаслідок чого її загальна вартість досягла $157 млрд.

Корпорації вже вдалося залучити таких великих спонсорів, як технологічні гіганти Microsoft та Nvidia, а також венчурних інвесторів – компанії Thrive Capital та Khosla Ventures.

Найбільше в компанію вклалася саме Thrive Capital, яка інвестувала $1,2 млрд і планує додати до цієї суми ще $1 млрд, якщо OpenAI досягне певних цільових показників виторгу.

Прогнозована виручка розробника чат-бота цього року може досягти $3,6 млрд за зростанням збитків. Метою компанії наступного року може стати зростання виручки до $11,6 млрд.

Генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман вважає, що в найближчі кілька тисяч днів людство зіткнеться з появою надінтелекту.На його думку, це призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери «загального процвітання».

До слова, штучний інтелект згенерував найбільш оригінальні версії смерті російського диктатора Володимира Путіна.Відео, на якому глава Кремля помирає незвичними способами, було створено за допомогою веб-платформи Pika labs, яка довзоляє генерувати та редагувати зображення за допомогою текстових запитів.

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Теги: штучний інтелект відео

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