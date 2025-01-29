Головна Техно HiTech
search button user button menu button

OpenAI звинуватила китайські стартапи у використанні напрацювань американських компаній

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
OpenAI звинуватила китайські стартапи у використанні напрацювань американських компаній
Раніше розробник чат-бота ChatGPT заявив, що представить набагато досконаліші моделі штучного інтелекту
фото з відкритих джерел

Компанія пообіцяла працювати з владою США для захисту технологій

Компанія OpenAI вважає, що китайські фірми постійно намагаються використати американських конкурентів для поліпшення китайських моделей штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

«Як провідний розробник штучного інтелекту, ми вживаємо контрзаходи для захисту нашої інтелектуальної власності, включаючи ретельний процес визначення того, які граничні можливості включати у випущені моделі», – йдеться в заяві компанії.

Представники OpenAI вважають, що критично важливо тісно співпрацювати з владою США, щоб захистити найефективніші моделі від спроб супротивників і конкурентів заволодіти американськими технологіями.

На тлі інформації про зростання популярності ШІ-моделі від китайського стартапу DeepSeek глава відділу зі штучного інтелекту і криптовалют у Білому домі Девід Сакс говорив, що у сфері штучного інтелекту є метод «дистиляції», коли одна модель навчається на основі іншої.

Нагадаємо, Китайська компанія DeepSeek випустила безкоштовний чат-бот, викликавши паніку серед інвесторів у Кремнієвій долині та обійшовши американський ChatGPT у кількох тестах на вміння розмірковувати.

Китайський додаток штучного інтелекту DeepSeek-R1 став найрейтинговішим безкоштовним додатком у Apple App Store у США, Великій Британії та Китаї. Його популярність зросла з моменту запуску, спростувавши поширену думку про те, що США є незаперечним лідером у галузі штучного інтелекту.

До слова, найбагатші люди планети втратили щонайменше $108 млрд після падіння основних індексів у зв'язку з появою оновлення китайського чат-бота на основі штучного інтелекту DeepSeek-R1.

Читайте також:

Теги: штучний інтелект Китай США технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подоляк розповів про неформальні комунікації між українською та американською сторонами
Подоляк повідомив про неформальні контакти з командою Трампа
22 сiчня, 15:50
Капелюшок Меланії Трамп наробив галасу у соцмережах
Дизайнер розповів, яке таємне послання зробила Меланія Трамп під час інавгурації
21 сiчня, 21:53
Сенатора Джона Феттермана бачили, як він прогулювався Вашингтоном у шортах
Сенатор-демократ прийшов на церемонію інавгурації Трампа в шортах
20 сiчня, 19:36
Будинок, який став відомим завдяки фільму «Сам удома»
У США продано будинок з фільму «Сам удома»: названо вартість
17 сiчня, 18:59
Розиови щодо придбання Гренландії продовжуються
Що буде із Гренландією? Прем'єрка Данії поговорила з Трампом
16 сiчня, 12:10
Міжнародний кордон між Канадою та Сполученими Штатами в Сен-Бернар-де-Лаколь, Квебек
Відповідь на погрози Трампа: Канада готує мита на товари зі США
16 сiчня, 08:35
Маск використовуватиме приміщення в будівлі Ейзенхауера, яке примикає до Білого дому
Маск отримає кабінет у комплексі Білого дому – The New York Times
14 сiчня, 13:54
Дженсен Хуанг представляє штучний інтелект для навчання роботів
Nvidia представила технологію навчання роботів та нове покоління відеокарт RTX 50: що відомо
7 сiчня, 12:00
Індонезія раніше висловлювала бажання приєднатися до БРІКС
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
6 сiчня, 19:44

HiTech

OpenAI звинуватила китайські стартапи у використанні напрацювань американських компаній
OpenAI звинуватила китайські стартапи у використанні напрацювань американських компаній
Робот-гуманоїд навчився танцювати вальс у парі з людиною
Робот-гуманоїд навчився танцювати вальс у парі з людиною
У Китаї відбудеться напівмарафон за участю людей та людиноподібних роботів
У Китаї відбудеться напівмарафон за участю людей та людиноподібних роботів
Трамп анонсував масштабний проєкт для розвитку штучного інтелекту
Трамп анонсував масштабний проєкт для розвитку штучного інтелекту
У Британії розроблено мозковий імплантат, що здатен покращити настрій
У Британії розроблено мозковий імплантат, що здатен покращити настрій
Найкращі серед 90 тис. учасників. Команда з Києва виграла хакатон NASA
Найкращі серед 90 тис. учасників. Команда з Києва виграла хакатон NASA

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
71K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
44K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
43K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
38K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua