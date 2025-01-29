OpenAI звинуватила китайські стартапи у використанні напрацювань американських компаній

Компанія пообіцяла працювати з владою США для захисту технологій

Компанія OpenAI вважає, що китайські фірми постійно намагаються використати американських конкурентів для поліпшення китайських моделей штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

«Як провідний розробник штучного інтелекту, ми вживаємо контрзаходи для захисту нашої інтелектуальної власності, включаючи ретельний процес визначення того, які граничні можливості включати у випущені моделі», – йдеться в заяві компанії.

Представники OpenAI вважають, що критично важливо тісно співпрацювати з владою США, щоб захистити найефективніші моделі від спроб супротивників і конкурентів заволодіти американськими технологіями.

На тлі інформації про зростання популярності ШІ-моделі від китайського стартапу DeepSeek глава відділу зі штучного інтелекту і криптовалют у Білому домі Девід Сакс говорив, що у сфері штучного інтелекту є метод «дистиляції», коли одна модель навчається на основі іншої.

Нагадаємо, Китайська компанія DeepSeek випустила безкоштовний чат-бот, викликавши паніку серед інвесторів у Кремнієвій долині та обійшовши американський ChatGPT у кількох тестах на вміння розмірковувати.

Китайський додаток штучного інтелекту DeepSeek-R1 став найрейтинговішим безкоштовним додатком у Apple App Store у США, Великій Британії та Китаї. Його популярність зросла з моменту запуску, спростувавши поширену думку про те, що США є незаперечним лідером у галузі штучного інтелекту.

До слова, найбагатші люди планети втратили щонайменше $108 млрд після падіння основних індексів у зв'язку з появою оновлення китайського чат-бота на основі штучного інтелекту DeepSeek-R1.