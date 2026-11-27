Польща залучила технологічного гіганта США до модернізації своєї армії

Польща підписала п’ятирічний контракт з американською технологічною компанією Palantir на впровадження штучного інтелекту в роботу збройних сил. Вартість угоди становить близько $300 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство національної оборони Польщі та Reuters.

Штучний інтелект використовуватимуть для аналізу великих обсягів інформації, виявлення загроз, оцінювання ризиків та підготовки рекомендацій для військового командування. Система об’єднуватиме дані з різних джерел і допомагатиме командирам оперативніше оцінювати ситуацію. Водночас остаточні рішення стосовно військових дій залишатимуться за людиною.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав підписання контракту переломним моментом у трансформації польських збройних сил.

Доступ до технологій Palantir отримають Генеральний штаб, сухопутні війська, військово-повітряні та військово-морські сили, підрозділи спеціального призначення, кібероборони та територіальної оборони.

У польському оборонному відомстві наголосили, що американська компанія не матиме віддаленого доступу до системи. Оброблення інформації відбуватиметься в закритій військовій інфраструктурі.

«Усі ключі, сервери та інформація перебувають і надалі перебуватимуть у виключному розпорядженні Війська Польського. Ми купуємо інструмент, але інформація, яку ми будемо вносити до нього та отримувати з нього, належить виключно Польщі», – заявив Косіняк-Камиш.

Начальник Генерального штабу Польщі генерал Веслав Кукула зазначив, що польські військові щодня вивчають досвід війни в Україні, зокрема застосування штучного інтелекту Збройними силами України.

Паралельно Польща розробляє власні технологічні рішення Airon та Nefryt, які в перспективі мають замінити американське програмне забезпечення.

Співпраця Польщі з Palantir розпочалася ще у 2025 році, коли сторони підписали меморандум про взаєморозуміння у сферах штучного інтелекту, інформаційних технологій та кібербезпеки.