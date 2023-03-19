Держспецзв'язок попередив про можливу хакерську загрозу з РФ

Російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення через торенти

У Держспецзв'язку попередили про можливу хакерську загрозу з РФ: російські зловмисники заражають програмне забезпечення, яке встановлюється на комп'ютер через торенти. Про це поінформувала пресслужба Держспецзв'язку.

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Російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення за допомогою торент-трекерів: до програм додають шкідливий код.

«Хакери «троянізують» ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними», - зазначили фахівці.

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В установі наголосили, що, встановлення таких файлів фактично надає доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин.

«Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено. Пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема», - резюмували в Держспецзв'язку.

Як відомо, абсолютна більшість кібератак РФ наразі сфокусовані на Україні. За даними Департаменту кібербезпеки СБУ, у 2023 році кіберфахівці СБУ вже нейтралізували понад 550 таких загроз.