«Дія» подолала позначку у 13 млн користувачів

Зараз у додатку 15 документів і дев'ять послуг

Застосунком «Дія» станом на сьогодні користуються вже понад 13 млн людей. Таких результатів вдалося досягти менш як за два роки після запуску проєкту. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тільки що пройшли відмітку в 13 млн унікальних користувачів Дії. За 2021 рік ми виросли більше, ніж у 5 разів. Зараз щоденний приріст нових користувачів – плюс 50-70 тисяч . Це сумісні темпи росту навіть для будь-якого технологічного бізнесу», - написав Федоров.

Зараз у додатку 15 документів і 9 послуг.

«Всі користуються Covid-сертифікатами, водійськими правами, оплачують податки. Дію приймають більше 1 800 організацій по всій країні. Порталом Дія також користуються 12 млн українців. 72 держпослуги онлайн в різних сферах вже доступні для кожного», - похвалився міністр.

Він також підреслив, що в грудні запустили в Дії наймасовішу послугу в історії України — єПідтримка.

Раніше повідомлялося, що «Дія» запрошує українців записатися на бета-тест нових функцій.

19 грудня було офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія». Також «Дія» попередить, якщо шахрай спробує оформити кредит.

Раніше міністр пояснив, чому в «Дії» стаються збої та зникають документи.