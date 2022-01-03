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    «Дія» подолала позначку у 13 млн користувачів

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    Мінцифра: у Дії вже 13 млн унікальних користувачів - «Дія» подолала позначку у 13 млн користувачів
    Мінцифра: у Дії вже 13 млн унікальних користувачів
    фото з відкритих джерел

    Зараз у додатку 15 документів і дев'ять послуг

    Застосунком «Дія» станом на сьогодні користуються вже понад 13 млн людей. Таких результатів вдалося досягти менш як за два роки після запуску проєкту. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    «Тільки що пройшли відмітку в 13 млн унікальних користувачів Дії. За 2021 рік ми виросли більше, ніж у 5 разів. Зараз щоденний приріст нових користувачів – плюс 50-70 тисяч . Це сумісні темпи росту навіть для будь-якого технологічного бізнесу», - написав Федоров.

    Зараз у додатку 15 документів і 9 послуг.

    «Всі користуються Covid-сертифікатами, водійськими правами, оплачують податки. Дію приймають більше 1 800 організацій по всій країні. Порталом Дія також користуються 12 млн українців. 72 держпослуги онлайн в різних сферах вже доступні для кожного», - похвалився міністр.

    Він також підреслив, що в грудні запустили в Дії наймасовішу послугу в історії України — єПідтримка.

    Раніше повідомлялося, що «Дія» запрошує українців записатися на бета-тест нових функцій.

    19 грудня було офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія». Також «Дія» попередить, якщо шахрай спробує оформити кредит.

    Раніше міністр пояснив, чому в «Дії» стаються збої та зникають документи.

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    Теги: кредит міністр документи
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    «Дія» подолала позначку у 13 млн користувачів