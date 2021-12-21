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    «Дія» попередить, якщо шахрай спробує оформити кредит

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    &laquo;Дія&raquo; сповістить користувачів про кредитних шахраїв - «Дія» попередить, якщо шахрай спробує оформити кредит
    «Дія» сповістить користувачів про кредитних шахраїв
    фото: Дія

    Застосунок сповіщатиме, коли хтось сторонній зацікавиться кредитною історією

    У застосунку державних послуг «Дія» запускають сповіщення про нові кредити та перевірку кредитної історії. Пресслужба Мінцифри пояснила, що така функція допоможе українцям захистити себе від шахраїв та помітити, коли хтось сторонній спробує оформити кредит.

    «Тепер ви миттєво дізнаєтеся про нові кредити на вас та перевірку вашої кредитної історії з метою отримання кредиту», – пообіцяли у компанії.

    Як працює нова функція:

    • У застосунок надійде сповіщення про новий кредит, і якщо ви впевнені, що його оформлюєте не ви, то можете перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій, щоб миттєво залишити скаргу.
    • Також можна побачити сповіщення про те, що хтось здійснює перевірку вашої кредитної історії, щоб взяти позику. Тоді ви можете швидко зв’язатися з установою для скасування операції.

    Зазначається, що Міністерство цифрової трансформації запровадило цю функцію разом Українським бюро кредитних історій.

    До слова, за два дні після офіційного старту програми «єПідтримка», яка передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію проти Covid-19, українці вже витратили 134 млн грн.

    Раніше повідомлялося, що понад три млн українців оформили «єПідтримку»: на що витрачають гроші.

    Також міністр пояснив, чому в «Дії» стаються збої та зникають документи.

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    Теги: кредит гроші інтернет документи українці мобільний зв’язок
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    «Дія» попередить, якщо шахрай спробує оформити кредит