В Україні стартувала програма «єПідтримка»

Михайло Федоров наголосив, що програма реалізується тільки в застосунку «Дія»

Отримані гроші можна буде витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театри, музеї, концерти або поїздки всередині України

Сьогодні офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, вперше в світі технічно реалізується подібна інноваційна послуга.

«Тиждень тому ми запустили пілот, на який зареєструвалися понад 4,5 млн українців. У банках відкрили вже 4,1 млн спеціальних карток. А 2,7 млн українців подали свої заявки на виплату», – написав міністр.

Він нагадав, що гроші можна витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театри, музеї, концерти або поїздки всередині України.

«Ви отримуєте гроші на чотири місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите, рахунок закриють. Розплачуватися можна буде онлайн і офлайн, але тільки на зазначені категорії українського бізнесу. Банки будуть розпізнавати її під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговельнійточці і характеризує напрямок бізнесу. У разі оплати карткою «єПідтримка» він повинен збігатися з одним із кодів, зазначених у постанові», – уточнив Федоров.

Він також нагадав, що витратити гроші на категорії товарів і послуг, яких немає в переліку, перевести їх на іншу карту, зняти готівкою буде неможливо.

Федоров наголосив, що програма реалізується тільки в застосунку «Дія».

«Не ведіться на шахраїв. Кіберполіція буде уважно відстежувати всі підозрілі ситуації та виплати», – додав він.

Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. 16 грудня «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.