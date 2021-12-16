Міністр пояснив, чому в «Дії» стаються збої та зникають документи

Профільний міністр скаржиться, що при великому навантаженні на додаток часто не витримують реєстри

«Ми покращуємо технології, щоб реєстри краще взаємодіяли та одночасно запускаємо унікальний для всього світу сервіс», – переконує Федоров

Збої в додатку «Дія» відбуваються через відсутність єдиної бази даних, при великому навантаженні часто не витримують реєстри. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю BBC Україна.

«Оскільки «Дія» не зберігає персональні дані, кожен раз, коли ви авторизуєтеся, з усіх реєстрів підтягуються документи. Немає однієї бази даних, де все зберігається. Щоразу – це нові запити до реєстрів. А наші реєстри будувалися багато років, хоча ми їх і оновлюємо поступово, тому, коли система не стабільна, реєстри не витримують, а інформація не підтягується. Але це не означає, що документи зникли, в цей час вони просто не підтягнулися», – пояснив міністр.

При цьому він запевнив, що при запуску нових послуг так буде не завжди.

«Ми покращуємо технології, щоб реєстри краще взаємодіяли та одночасно запускаємо унікальний для всього світу сервіс. Тому виникають такі проблеми. Потрібно обирати шлях. Або ми рухаємося так, і годину на місяць що-небудь збоїть, або чекаємо кілька років і не факт, що дочекаємося», – додав Федоров.

Також він попередив, що при повноцінному запуску «єПідтримки» можуть виникнути проблеми, тому що є багато реєстрів, які можуть не витримати навантаження.

Ще міністр розповів, коли українцям почне приходити «Вовина тисяча».

Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. Сьогодні, 16 грудня, «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

Зазначимо, тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки.