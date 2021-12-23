«Дія» запрошує українців записатися на бета-тест нових функцій

Стати тестувальником можна як однієї нової функції, так і двох відразу

Стати тестувальником можна як однієї нової функції, так і двох відразу

Для тестування PhotoID має бути біометричний документ у «Дії»

У програмі «Дія» незабаром з'являться дві нові функції - це PhotoID та опитування. Про це інформує пресслужба компанії.

«Дія» запускає бета-тест PhotoID «без гімнастики для шиї» та опитування, які стануть інструментом е-демократії.

Для того, щоб взяти участь у бета-тестуванні нових функцій, слід перейти за посиланням https://team.diia.gov.ua та зареєструватися.