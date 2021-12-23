«Дія» запрошує українців записатися на бета-тест нових функцій
Для тестування PhotoID має бути біометричний документ у «Дії»
У програмі «Дія» незабаром з'являться дві нові функції - це PhotoID та опитування. Про це інформує пресслужба компанії.
«Дія» запускає бета-тест PhotoID «без гімнастики для шиї» та опитування, які стануть інструментом е-демократії.
Для того, щоб взяти участь у бета-тестуванні нових функцій, слід перейти за посиланням https://team.diia.gov.ua та зареєструватися.
«Коли бета стане доступною для вас, ми надішлемо листа із докладними інструкціями на email», – йдеться у повідомленні.
Відомо, що стати тестувальником можна як однієї нової функції, так і двох одразу.
«Однак, зверніть увагу, що для тестування PhotoID у вас має бути біометричний документ у «Дії» – ID-карта чи закордонний паспорт», – йдеться у повідомленні.
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