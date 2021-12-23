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    «Дія» запрошує українців записатися на бета-тест нових функцій

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    Стати тестувальником можна як однієї нової функції, так і двох відразу - «Дія» запрошує українців записатися на бета-тест нових функцій
    Стати тестувальником можна як однієї нової функції, так і двох відразу
    фото: Мінцифри

    Для тестування PhotoID має бути біометричний документ у «Дії»

    У програмі «Дія» незабаром з'являться дві нові функції - це PhotoID та опитування. Про це інформує пресслужба компанії.

    «Дія» запускає бета-тест PhotoID «без гімнастики для шиї» та опитування, які стануть інструментом е-демократії.

    Для того, щоб взяти участь у бета-тестуванні нових функцій, слід перейти за посиланням https://team.diia.gov.ua та зареєструватися.

    «Коли бета стане доступною для вас, ми надішлемо листа із докладними інструкціями на email», – йдеться у повідомленні.

    Відомо, що стати тестувальником можна як однієї нової функції, так і двох одразу.

    «Однак, зверніть увагу, що для тестування PhotoID у вас має бути біометричний документ у «Дії» – ID-карта чи закордонний паспорт», – йдеться у повідомленні.

    До слова, до кінця року банки почнуть видавати пластикові картки для «Вовиної тисячі».

    19 грудня було офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія».

    Також «Дія» попередить, якщо шахрай спробує оформити кредит.

    Раніше міністр пояснив, чому в «Дії» стаються збої та зникають документи.

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    Теги: паспорт інтернет документи технології смартфон ID-карта Міністерство цифрової трансформації України
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    «Дія» запрошує українців записатися на бета-тест нових функцій