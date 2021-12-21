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    Податковий режим «Дія Сіті»: IT-сфера України запрацює по-новому

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    Податковий режим «Дія Сіті»: IT-сфера України запрацює по-новому
    фото: kapital.kz

    В Україні експорт IT-послуг зріс на 35% за 9 місяців 2021 року відносно до такого самого періоду попереднього року

    В Україні почне діяти податковий режим «Дія Сіті», який має зробити нашу країну конкурентною серед тих, в яких стрімко розвиваються ІТ-технології, а також залучити якомога більше зовнішніх інвестицій. Про це розповів голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко.

    «Компанія може на власний розсуд обрати податок на виведений капітал – 9% чи податок на прибуток – 18%. Податкові стимули, які будуть стимулювати інвестиції: 0% на дохід фізичних осіб у вигляді дивідендів при їх виплаті не частіше 1 раз у 2 роки, а також податкова знижка для фізичних осіб у разі придбання частки в стартапі, який є резидентом ДіяСіті. Податки на доходи працівників та гіг-спеціалістів теж знижено. Також передбачений плавний перехід від ФОП до гіг-спеціаліста», – зазначив Устенко.

    За словами народного депутата, в Україні експорт IT-послуг зріс на 35% за 9 місяців 2021 року відносно до такого самого періоду попереднього року, а виручка бізнесу склала $4,84 млрд – майже стільки ж, скільки за весь минулий рік.

    При цьому Україні доводиться конкурувати з великою кількістю країн. Уряди іноземних держав вже давно запропонували податкові пільги та стимули, аби зробити діяльність ІТ-спеціалістів більш комфортними та вигідними.

    Нагадаємо, 18 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», що регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія Сіті».

    Нагадаємо, 14 грудня Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №5376 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія City».

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    Теги: Верховна Рада податки інвестиції експорт закон технології Володимир Зеленський Олексій Устенко пільги
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    Податковий режим «Дія Сіті»: IT-сфера України запрацює по-новому