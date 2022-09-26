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Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ
Сережки з тризубом у росіянки можуть бути результатом мародерства військових РФ в Україні
фото: російські ЗМІ

Сережки у вигляді тризуба на фото із Росії спантеличили пропагандиста Олександра Коца

Російський пропагандист Олександр Коц, який активно висвітлює події, пов’язані з війною Росії проти України, у своєму Telegram-каналі показав фото росіянки із сережками у вигляді українського герба – тризуба. Знімок був зроблений у російській Читі.

Фото авторства російського державного інформагентства, яке спантеличило Коца, було зняте у Читі біля одного з військкоматів. На знімку жінка з сережками у вигляді тризуба, тримаючи на руках маленьку дитину проводжає свого мобілізованого чоловіка.

«Не знаю, що й сказати. Проводи мобілізованих у військкомату у Читі. Фото «РИА-Новости», – написав пропагандист.

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Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ фото 2
Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ фото 3

Водночас варто зауважити, що поява таких сережок у росіянки з Чити може свідчити не так про підтримку України, як бути і результатом мародерства російських окупантів в України. Користувачі соцмереж припускають, що сережки жінка отримала у подарунок або купила у російських військових, які брали участь у війні проти України.

Нагадаємо, удень 21 вересня, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, у деяких регіонах Росії люди почали виходити на протести проти цього рішення. Найбільш гостре протистояння спостерігається у Дагестані

Як повідомлялося, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

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Теги: росія пропаганда мобілізація пропагандист

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