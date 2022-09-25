У Кишиневі пройшов мітинг проти кремлівських пропагандистів (фото)

Активісти у Молдові організували перфоманс

У суботу, 24 вересня, активісти у Молдові провели акцію з привернення уваги до інформаційних злочинів і пропаганди Кремля у контексті війни в Україні, передає кореспондент «Главкома».

Активісти у Молдові організували перфоманс з привернення уваги до діяльності прокремлівських пропагандистів. Учасники зібралися в центрі мітингу, одягнувши маски найвідоміших російських медійників, які закликали вбивати українців та розв’язати ядерну війну, а також обмалювали свої руки червоною фарбою, в знак їхньої причетності до кривавих звірств.

Ходою у масках пропагандистів активісти рушили з центру міста до філіалу підсанкційного в Європі «Поссотруднічества» – «Руского дома», Посольства Білорусі в Молдові та Посольсва Росії в Молдовіа своєму шляху учасники перформансу роздавали зустрічним громадянам листівки із цитатами пропагандистів та поміткою «слово – їхня зброя, якою вони допомагають вбивати».

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Під стінами російського посольства також були встановлені макети хрестів, що символізували масові поховання поблизу Ізюма, які буди знайдені після звільнення Харківщини від російських окупантів.

На кінець акції організатори мітингу закликали російських дипломатів зробити «жест доброї волі» й забрати із Придністров’я російський військовий контингент.

Як повідомляв «Главком», у Кишиневі проходять щоденні акції у підтримку України. Активісти біля російського посольства закликають водіїв полакомитися проти війни.