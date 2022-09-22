Росіяни накинулися на путінську пропагандистку через фото з полоненими

Фото звільнених з полону російських військових спантеличило прихильників пропагандистки Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян оприлюднила фото російських військових, які повернулися на батьківщину за підсумками обміну полоненими. У відповідь на допис посилалися сотні коментарів від обурених читачів Telegram-каналу пропагандистки.

Зокрема, багатьох серед тих, хто вирішив висловити свою думку під дописом Симоньян, хвилювало запитання, а де ж Медведчук? Люди припустили, що він поїхав до Росії окремим транспортом. Інші ж обурювалися, чому віддали полонених «азовців» в обмін на Медведчука, який навіть не є громадянином Росії. До слова, російське міноборони у своєму повідомленні про обмін полоненими жодним словом не згадало про Медведчука.

Люди також висловили думку, що звільнені з українського полону росіяни мають вигляд «як з курорту» – вони добре одягнуті, мають здоровий вигляд. Чого не можна сказати про українців, які також були звільнені за обміном.

Також у багатьох коментаторів викликав обурення той факт, що звільнених з полону сьогодні зустрічають у Росії як героїв. Однак, як нагадують у коментарях, нещодавно Держдума Росії ухвалила поправки до законодавства, відповідно до яких запроваджується кримінальна відповідальність для російських військових, які здаються в полон.

«Я правильно розумію, що всі наші воїни не підпадають під дії статті про добровільну здачу в полон лише з тієї причини, що подія злочину сталася до ухвалення відповідних змін до Кримінального кодексу? Наприклад, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що у військовій присязі та обов'язках військовослужбовця написано, що ніщо, навіть загроза смерті, не може змусити військовослужбовця Російської Федерації здатися в полон», – написав один із коментаторів.

Пропагандистці також нагадали, як у травні, коли тільки з’явилася інформація про можливість обміну Медведчука на полонених «азовців», вона виступала категорично проти такого обміну та заявляла, що такий обмін стане приниженням для армії РФ.

Згодом Симоньян і сама вирішила розповісти про свою «ложку дьогтю» у всій цій ситуації. Пропагандистка висловила своє обурення, що про обмін полоненими Росія офіційно повідомила лише сьогодні вранці.

«На мою думку, то за одного нашого цих мерзотників хоч по 20 копійок пучок. Наші – вдома! 55 осіб. Це погано? Погано це?

Що інформацію знову ми отримали лише через ніч, що весь цей час отримували її від ворогів та від саудитів – ну, тут уже щелепно-лицьовий апарат утомився говорити, а пальці – писати. Погано. Дуже погано», – написала вона.

Додамо, що російський телепропагандист Володимир Соловйов, який раніше гарантував, що обмін українського політика Віктора Медведчука на полонених українських військових неможливий, сьогодні уже був змушений заявити, що це нібито всього лише «фрагментарний» обмін. Тим самим Володимир Соловйов довів, що його слова нічого не варті.

Нагадаємо, напередодні з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку «Азов» та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці до «великої тюрми, яка називається Росія».

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

Згодом з'явилися перші кадри після звільнення з полону наших захисників.