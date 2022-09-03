СБУ ліквідувала дві ботоферми, які розганяли деструктивний контент про Україну

На Київщині правоохоронці викрили ботоферму на п'ять тисяч акаунтів

«Клієнтами» були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни РФ

Кіберфахівці Служби безпеки України ліквідували дві ботоферми: на Київщині та в Одесі. «Армію ботів» у майже 7 тис. акаунтів використовували для поширення деструктивного контенту, повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, на Київщині викрили ботоферму на п'ять тисяч акаунтів. Її адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області, який наразі проживає на Київщині.

«Задля конспірації він реєстрував фейкові акаунти через російські електронні поштові сервіси та віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів. В окремих випадках для їх верифікації використовував підроблені документи українських громадян. «Готових» ботів зловмисник здавав в оренду або продавав зацікавленим особам, приймаючи оплату за свої «послуги» на банківську карту», – йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що його «клієнтами» були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни РФ, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали. У ході обшуку за адресою проживання у зловмисника вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та спеціальне програмне забезпечення.

Тим часом на Одещині організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців. «Основний напрямок діяльності зловмисників – створення та просування акаунтів у соцмережах і месенджерах. Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів. У результаті оперативно-слідчих дій підтверджено факт, що їхніми «клієнтами» були особи, які перебувають на території РФ», – розповідають в СБУ.

У ході обшуків, проведених за адресами проживання зловмисників, правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку, сервери, понад 250 USB-модемів та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також банківські картки для розрахунку з «клієнтами», понад 400 SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Вилучена техніка направлена на експертизу. Триває слідство для з’ясування всіх обставин та причетних до протиправної діяльності осіб.

Нагадаємо, СБУ викрила українку, яка стала «зіркою» російської пропаганди. До відома, Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо воєнних злочинів ще трьох окупантів, які творили безчинства під час окупації Київщини.