Головна Київ Новини
search button user button menu button

СБУ ліквідувала дві ботоферми, які розганяли деструктивний контент про Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ ліквідувала дві ботоферми, які розганяли деструктивний контент про Україну
На Київщині правоохоронці викрили ботоферму на п'ять тисяч акаунтів
фото: пресслужба СБУ

«Клієнтами» були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни РФ

Кіберфахівці Служби безпеки України ліквідували дві ботоферми: на Київщині та в Одесі. «Армію ботів» у майже 7 тис. акаунтів використовували для поширення деструктивного контенту, повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, на Київщині викрили ботоферму на п'ять тисяч акаунтів. Її адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області, який наразі проживає на Київщині.

«Задля конспірації він реєстрував фейкові акаунти через російські електронні поштові сервіси та віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів. В окремих випадках для їх верифікації використовував підроблені документи українських громадян. «Готових» ботів зловмисник здавав в оренду або продавав зацікавленим особам, приймаючи оплату за свої «послуги» на банківську карту», – йдеться у повідомленні.

4 фото
На весь екран

Встановлено, що його «клієнтами» були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни РФ, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали. У ході обшуку за адресою проживання у зловмисника вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та спеціальне програмне забезпечення.

Тим часом на Одещині організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців.  «Основний напрямок діяльності зловмисників – створення та просування акаунтів у соцмережах і месенджерах. Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів. У результаті оперативно-слідчих дій підтверджено факт, що їхніми «клієнтами» були особи, які перебувають на території РФ», – розповідають в СБУ.

У ході обшуків, проведених за адресами проживання зловмисників, правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку, сервери, понад 250 USB-модемів та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також банківські картки для розрахунку з «клієнтами», понад 400 SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Вилучена техніка направлена на експертизу. Триває слідство для з’ясування всіх обставин та причетних до протиправної діяльності осіб.

Нагадаємо, СБУ викрила українку, яка стала «зіркою» російської пропаганди. До відома, Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо воєнних злочинів ще трьох окупантів, які творили безчинства під час окупації Київщини.

 

Теги: СБУ росія кібератака кібербезпека

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Використовуючи фейкові профілі у соцмережах, підозрювані виправдовували злочини РФ
СБУ викрила агітаторів, які зі Львова працювали на «ЛНР»
1 вересня, 15:43
Зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО «Український вибір»
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук
31 серпня, 18:07
Ділки вимагали гроші у громадян під надуманими приводами
СБУ знешкодила злочинну організацію, яка викрадала людей на Львівщині
30 серпня, 19:04

Новини

СБУ ліквідувала дві ботоферми, які розганяли деструктивний контент про Україну
СБУ ліквідувала дві ботоферми, які розганяли деструктивний контент про Україну
Димова завіса в Києві: скільки торф’яників ще горить навколо столиці
Димова завіса в Києві: скільки торф’яників ще горить навколо столиці
Чи треба закривати музей Булгакова? Міністр культури оприлюднив свою позицію
Чи треба закривати музей Булгакова? Міністр культури оприлюднив свою позицію
На Київщині від отруєння грибами помер 4-річний хлопчик
На Київщині від отруєння грибами помер 4-річний хлопчик
У Бучі поховано ще 15 жертв рашистів. Ідентифікували лише двох (фото)
У Бучі поховано ще 15 жертв рашистів. Ідентифікували лише двох (фото)
Київ відбудовує будинок, який першим постраждав від російської ракети (фото)
Київ відбудовує будинок, який першим постраждав від російської ракети (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Путін прибирає «Z» та «V»? Соцмережі помітили цікаву деталь у поведінці роспропагандистів
144K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
130K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
63K
Глава МАГАТЕ поставив дуже незручне питання окупантам (відео)
29K
Півтора року тюрми. Свіже фото Навального вражає
11K
У Харкові прозвучали вибухи

Новини

«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Сьогодні, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Сьогодні, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Сьогодні, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Сьогодні, 12:26
Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства
Сьогодні, 09:54
ЗСУ за добу ліквідували 350 окупантів: оновлені дані про втрати ворога
Сьогодні, 09:33

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту