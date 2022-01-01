Названо найпопулярніші у світі мобільні додатки у 2021 році

Які додатки найчастіше завантажували на мобільні пристрої у 2021 році

Аналітики Apptopia опублікували дослідження популярності мобільних додатків у 2021 році. Компанія об’єднала дані з магазинів App Store та Google Play.

Перше місце у світі за кількістю завантажень з великим відривом займає TikTok. Проте тепер це не єдиний додаток розробника Bytedance в топ-10. Дев’яте місце також зайняла його програма для редагування відео CapCut.

Перше місце в найбільш завантажуваних іграх 2021 року зайняла Subway Surfers, яка вийшла ще 2012 року. Проте продовжує залишатися дуже популярною.

Серед розважальних додатків користувачі у 2021 році найбільше завантажували Netflix, який обійшов YouTube та інші стрімінгові сервіси.

Цього року серед додатків для покупок Amazon поступився першим місцем та опустився до четвертого, щоб звільнити шлях для Shopee, Shein та Meesho. Маловідомих в Україні, але дуже популярних у світі маркетплейсів.

Найбільш завантажувані додатки соціальних мереж не сильно відрізняються від загального рейтингу, тут перше місце також займає TikTok.

Серед застосунків для їжі та напоїв користувачі у 2021 році найбільше завантажували додаток McDonald`s.

Найбільш завантажуваним додатком для подорожей стали Google Maps, які обійшли Uber та Booking.

2021 рік, попри продовження обмежень на подорожі в багатьох країнах, дозволив відновитися додаткам онлайн сервісів з організації подорожей (Online travel agency – OTA). Перше місце в цій категорії займає Booking, на другому Airbnb, а на третє піднявся Hopper.

Додатки для криптовалют цього року мали вибухове зростання. Минулого року три найкращі програми разом завантажили 18 мільйонів, а цього року — 145 мільйонів.

Найбільш завантажуваним музичним додатком з великим відривом у 2021 році став Spotify. Але що цікаво, на друге місце вийшов Resso від розробника TikTok компанії Bytedance, який було запущено у 2019 році в Бразилії, Індонезії та Індії.

Перше місце по завантаженнях серед додатків для освіти у 2021 році зайняв Google Classroom.

Топ-10 найбільш популярних додатків року має наступний вигляд: