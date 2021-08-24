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    В основний додаток Facebook буде додана функція відеодзвінків

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    В основний додаток Facebook буде додана функція відеодзвінків - В основний додаток Facebook буде додана функція відеодзвінків
    В основний додаток Facebook буде додана функція відеодзвінків
    Фото з відкритих джерел

    В Facebook опрацьовують можливість підключення до системи обміну повідомленнями між Messenger і WhatsApp

    В основну програму Facebook для повідомлень – Messenger – буде додана функція аудіо– та відеодзвінків, повідомляє Bloomberg.

    «Нова функція – це всього лише тест, але вона покликана зменшити необхідність переключатися між основним додатком Facebook і його службою обміну повідомленнями», – розповів Коннор Хейс, який займається управлінням продуктами в Messenger.

    Він уточнив, що Facebook починає сприймати Messenger як послугу, а не як окремий додаток, а дзвінки з програми користувачі з тестової групи зможуть здійснювати з наступного понеділка.

    Крім того, в Facebook опрацьовують можливість підключення до системи обміну повідомленнями між Messenger і WhatsApp, як це раніше було зроблено між Messenger і Instagram.

    До слова, Facebook і YouTube вирішили по-новому заробляти на користувачах.

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    Теги: Google Facebook WhatsApp
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    В основний додаток Facebook буде додана функція відеодзвінків