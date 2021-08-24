В основний додаток Facebook буде додана функція відеодзвінків

В Facebook опрацьовують можливість підключення до системи обміну повідомленнями між Messenger і WhatsApp

В основну програму Facebook для повідомлень – Messenger – буде додана функція аудіо– та відеодзвінків, повідомляє Bloomberg.

«Нова функція – це всього лише тест, але вона покликана зменшити необхідність переключатися між основним додатком Facebook і його службою обміну повідомленнями», – розповів Коннор Хейс, який займається управлінням продуктами в Messenger.

Він уточнив, що Facebook починає сприймати Messenger як послугу, а не як окремий додаток, а дзвінки з програми користувачі з тестової групи зможуть здійснювати з наступного понеділка.

Крім того, в Facebook опрацьовують можливість підключення до системи обміну повідомленнями між Messenger і WhatsApp, як це раніше було зроблено між Messenger і Instagram.

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