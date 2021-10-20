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    В Instagram з'являться нові функції

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    В Instagram з'являться нові функції

    Викласти можна буде фотографію або відео, довжина якого буде менше ніж хвилину.

    З 19 жовтня в Instagram з'явиться функція - Collabs. Вона дасть двом користувачам публікувати спільні пости, ці публікації матимуть загальні коментарі, перегляди та лайки. Про це пише Tech Crunch.

    Починаючи з 21 жовтня користувачі зможуть публікувати пости з комп'ютера з браузера, або зі смартфона, але без використання програми.

    Викласти можна буде фотографію або відео, довжина якого буде менше ніж хвилину.

    Також 21 жовтня в Instagram буде додана нові функції для Reels (аналог TikTok). У їх числі - 3D-Тексти пісень.

    Нагадаємо, соціальна мережа Instagram також тестує дві нові функції. Додаток буде повідомляти користувачів про збої в роботі соцмережі.

    Теги: Instagram TikTok
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    В Instagram з'являться нові функції