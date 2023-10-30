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Очільник Мінцифри назвав найнадійніші месенджери в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Очільник Мінцифри назвав найнадійніші месенджери в Україні
Військові майже не використовують Telegram, замість нього використовують Signal
фото ілюстративне

Технічний аудит ніяких соціальних медіа або месенджерів не проводився

Зараз найбільш захищеним месенджером в Україні є Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю «РБК-Україна».

Зокрема, відповідаючи на питання, якими месенджерами українцям слід користуватися, він зазначив що однозначно не варто використовувати російські соцмережі.

«Російські соціальні мережі, слава Богу, у нас заблоковані, але знаєте, все одно я іноді зустрічаю людей, у яких на телефонах встановлені різні соціальні мережі. У будь-якому випадку ви не можете використовувати російські соціальні мережі. Це дуже небезпечно», – зазначив міністр.

Аналізуючи інші месенджери, міністр зазначив, що військові майже не використовують Telegram, замість нього використовуючи Signal. Таким чином, люди, які переживають за безпеку свого листування, також можуть перейти на цей месенджер.

«Якщо ми говоримо про всі інші, то вони всі у нас працюють в Україні. Тому звичайно, з точки зору шифрування, передачі інформації, Signal є, напевно, топовим. Багато що робить у напрямку безпеки WhatsApp, Trema та Telegram. У такому ж порядку, як я назвав. Ще Facebook Messenger, перед Telegram», – сказав він.

Уточнюючи, чи варто в такому випадку довіряти важливу переписку Telegram, Федоров зазначив, що технічний аудит ніяких соціальних медіа або месенджерів не проводився, так що він не може напевно відповісти на це питання.

Водночас міністр назвав деякі правила безпеки, які забезпечать збереження особистої інформації.

«Якщо ви будете використовувати режим локдауну на вашому смартфоні, у вас буде двофакторна авторизація, на контракті сімкарта, хмарний пароль, і ви не будете відкривати різні посилання від невідомих вам людей, просто ці речі зробите, то вже дев'яносто, а може і більше відсотків, що у вас все точно буде добре», – додав Федоров.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск попереджав, що WhatsApp не є надійним месенджером.

Теги: Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України

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