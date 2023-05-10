Ілон Маск попередив, що WhatsApp не є надійним месенджером

Ілон Маск висловив переконання, що не варто довіряти месенджеру WhatsApp

Мільярдер Ілон Маск певен, що користувачі не повинні довіряти месенджеру WhatsApp. Про це Маск написав у Twitter.

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Мільярдер відреагував на твіт, де користувач показав знімок з екрана, що месенджер WhatsApp декілька разів використовував мікрофон поки людина спала.

«WhatsApp не можна довіряти», – пише Маск.

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Пізніше Ілон Маск також написав, що взагалі не можна нікому і нічому вірити.

Раніше повідомлялося, що американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику соціальної мережі Twitter Ілону Маску перерахувати гроші, які витрачаються на синю галочку верифікації його сторінки письменника, у благодійний фонд Сергія Притули. На що мільярдер відповів Стівену Кінгу, що вже задонатив 100 мільйонів доларів.

До слова, порушення конфіденційності в Twitter опублікувало твіти, які не мав бачити ніхто, окрім найближчих друзів автора на сайті в цілому.