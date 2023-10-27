Головна Техно Телеком
search button user button menu button

ІТ-Армія паралізувала найбільші компанії на тимчасово окупованих територіях – Федоров

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ІТ-Армія паралізувала найбільші компанії на тимчасово окупованих територіях – Федоров
У роботі сервісів компаній фіксуються перебої
фото з відкритих джерел

Окупанти заявили про «безпрецедентну» кількість атак

ІТ-Армія зупинила роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Під кіберудар потрапили компанії «Кримтелеком», «Міранда-медіа» та «МирТелеком». Зараз комунікації окупаційних військ у Криму та на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей частково паралізовано», – йдеться у повідомленні.

4 фото
На весь екран
Кібератака ІТ-Армії

Міністр додав, що боротьба в кіберпросторі продовжується і ІТ-армія нарощує міць, а також наголосив на підготовці до наступних операцій.

Нагадаємо, українські хакери атакували пітерську енергокомпанію – у результаті частина Ленінградської області залишилася без світла. Кіберспеціалісти зламали систему керування і викачали внутрішні документи компанії. Щоб їх обробити, знадобилося 2 дні. Згодом усі документи виклали у відкритий доступ.

Теги: інтернет Михайло Федоров кібератака окуповані території

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данілов відкинув можливість припинення вогню за посередництва Китаю
Данілов розповів, чи готова Україна припинити вогонь за посередництва Китаю
21 жовтня, 18:32
Вночі агресор продовжив гатити по Нікопольщині
Ракети по Миколаївщині та Харківщині, влучання дрона у Сумах: ситуація в регіонах
19 жовтня, 10:20
Генштаб повідомив про частковий успіх ЗСУ західніше Вербового
Генштаб повідомив про частковий успіх ЗСУ західніше Вербового
17 жовтня, 08:55
Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень
Наступ ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
15 жовтня, 07:29
Авдіївка на Донеччині перебуває під шквальним вогнем росармії
Є загиблий і поранені, під завалами залишаються люди: яка ситуація в Авдіївці
11 жовтня, 16:42
Так звана Мукла перемогла на конкурсі «ДНР» ще в 2021 році
Зовнішній вигляд «міс ДНР» приголомшив соцмережі (відео)
5 жовтня, 13:13
У Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги
У Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги
4 жовтня, 09:10
На Прикарпатті затримано чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повстань
На Прикарпатті затримано чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повстань
29 вересня, 23:12
Окупанти завозять на ТОТ пропагандистські підручники
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
29 вересня, 16:57

Телеком

ІТ-Армія паралізувала найбільші компанії на тимчасово окупованих територіях – Федоров
ІТ-Армія паралізувала найбільші компанії на тимчасово окупованих територіях – Федоров
У Twitter з’явилась нова функція
У Twitter з’явилась нова функція
Експерти пояснили, навіщо Telegram-канали ширять фейки про смерті підлітків
Експерти пояснили, навіщо Telegram-канали ширять фейки про смерті підлітків
«Київстар» із 31 жовтня припинить надавати одну з найдавніших послуг
«Київстар» із 31 жовтня припинить надавати одну з найдавніших послуг
Ілон Маск зробив нову скандальну заяву про війну в Україні
Ілон Маск зробив нову скандальну заяву про війну в Україні
Блокування карток військовозобов’язаних, Зеленський із цукерками: топ російських фейків за тиждень
Блокування карток військовозобов’язаних, Зеленський із цукерками: топ російських фейків за тиждень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
20K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6489
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6249
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4932
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту