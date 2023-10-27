ІТ-Армія паралізувала найбільші компанії на тимчасово окупованих територіях – Федоров

Окупанти заявили про «безпрецедентну» кількість атак

ІТ-Армія зупинила роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Під кіберудар потрапили компанії «Кримтелеком», «Міранда-медіа» та «МирТелеком». Зараз комунікації окупаційних військ у Криму та на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей частково паралізовано», – йдеться у повідомленні.

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Кібератака ІТ-Армії

Міністр додав, що боротьба в кіберпросторі продовжується і ІТ-армія нарощує міць, а також наголосив на підготовці до наступних операцій.

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Нагадаємо, українські хакери атакували пітерську енергокомпанію – у результаті частина Ленінградської області залишилася без світла. Кіберспеціалісти зламали систему керування і викачали внутрішні документи компанії. Щоб їх обробити, знадобилося 2 дні. Згодом усі документи виклали у відкритий доступ.