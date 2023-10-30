Федоров анонсував запуск «смарт-мобілізації»

Міністр припускає, що в результаті українці зможуть побачити іншу «якість мобілізації»

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про плани запуску «смарт-мобілізації». Подробиці про те, чого чекати українцям, він повідомив у інтерв'ю «РБК».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, нововведення дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись. Федоров також додав, що пілот планується до запуску «через місяць-два».

«Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися», – роз’яснив міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що людина після подання заявки, проходження рекрутерів, тестів і навчання точно потрапить до роти ударних дронів на ту посаду, на яку сама себе мобілізувала.

«Це дуже важливо для комунікації між державою та українцями про справедливість, про чесність і про дотримання правил», – сказав Федоров.

Він підкреслив, що після запуску нововведення можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходитимуть відбір, як вони після цього будуть служити та наскільки будуть мотивовані. За словами міністра, це може бути першим пілотом, першим кроком для того, щоб запустити подібну умовну «смарт-мобілізацію».

«Тому що є люди, які, можливо, хочуть бути штурмовиками або займати інші посади. Але вони хочуть розуміти: мною керує фахова людина, коли я буду в окопі, наді мною буде дрон, поруч буде броньована техніка, мій керівник буде дбати про моє життя і в нього точна якісна ситуаційна обізнаність, для нього моє життя - це найголовніше і він буде про нього дбати, і в мене буде довіра до цього керівника», – зазначив Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр назвав зміни, які відбудуться після запуску «пілоту»:

Відсутність потреби йти до військкомату;

Проходження онлайн-тесту, спілкування з рекрутером в «нормальному приміщенні», детальне роз’яснення про місце

Навчання з фаховими експертами з поля на «іншому рівні», вивчення ситуаційної обізнаності перед потраплянням на поле бою.

На думку Федорова, подібні зміни можуть призвести до «іншої якості мобілізації».

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.