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Федоров розповів, чи проходитимуть вибори в «Дії»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Федоров розповів, чи проходитимуть вибори в «Дії»
За словами Федорова, можливість проведення виборів в Україні через застосунок «Дія» наразі не обговорюється
фото з відкритих джерел

Як каже Федоров, для проведення виборів у «Дії» потрібно рішення парламенту та Центральної виборчої комісії

Можливість проведення виборів в Україні через застосунок «Дія» наразі не обговорюється. Для цього потрібно мати відповідне рішення парламенту. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Очільник Мінцифри повідомив, що для цього потрібно рішення парламенту та Центральної виборчої комісії, а також проведення інтеграції «Дії» з реєстром виборців.

«Для цього потрібно почати нові великі організаційні проєкти», – зазначив Федоров.

За словами міністра, наразі в застосунку дійсно розвивають опитування. Такі інструменти, на його думку, можна використовувати для виборів до Ради правосуддя.

Відповідаючи на запитання про можливість обирати через застосунок депутатів та президентів, Федоров зазначив, що для цього необхідне відповідне розпорядження від Центральної виборчої комісії та парламенту.

«Але є багато інших інструментів, де можна використовувати пряму електронну демократію. І враховуючи, в яких умовах ми знаходимося під час повномасштабної війни, я впевнений, що цей інструмент буде достатньо ефективним», – підсумував очільник Міністерства цифрової трансформації.

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) в період з 30 вересня до 13 жовтня цього року провів всеукраїнське опитування щодо ставлення до дистанційного голосування через інтернет. Більшість респондентів негативно ставляться до ідеї його запровадження.

Зокрема 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі. Вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну – 16%.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2024 рік не передбачено коштів на проведення виборів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що його позиція щодо виборів збігається з позицією президента: наразі немає юридичних механізмів і розуміння, як провести вибори в умовах повномасштабної війни.

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Теги: вибори Михайло Федоров Україна уряд ЦВК

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