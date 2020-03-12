Швидкісний інтернет з’явиться на всіх станціях метро Києва



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Метро Києва

Київрада розблокувала запуск 4G на всіх станціях київського метро

Швидкісний мобільний інтернет 4G на всіх станціях київського метрополітену можуть розгорнути вже через кілька місяців. Це стало можливим завдяки рішенню Київської міської ради.

Рішення столичних депутатів надає можливість операторам мобільного зв'язку використовувати механізм легальної оплати податків за користування комунальною інфраструктурою міста.

У Київраді раніше заявляли, що прийняття відповідного рішення дозволить операторам завершити повне покриття станцій метрополітену за кілька місяців.

Запуск швидкісного інтернету в київському метрополітені відбувся 5 березня. Першою станцією, де з'явився 4G, стала Академмістечко. Запуск 4G буде просуватися від крайніх станцій метро до центру. Надалі інтернет з'явиться на станціях Житомирська, Святошин, Нивки, Героїв Дніпра, Мінська, Оболонь, Сирець, Дорогожичі і Лук'янівка.

Сумарна вартість інвестицій для запуску 4G в київському метро від трьох мобільних операторів України складає $20 млн. Тендер на будівництво мережі виграла китайська Huawei.