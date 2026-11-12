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Засновник Nvidia Дженсен Хуанг пішов у відставку після 33 років керівництва

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Засновник Nvidia Дженсен Хуанг пішов у відставку після 33 років керівництва
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг пішов у відставку на тлі шпигунського скандалу
фото: Reuters

Відставці одного з найвпливовіших керівників технологічної індустрії передував скандал через позашлюбні стосунки з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю

Співзасновник і генеральний директор американського виробника чипів Nvidia Дженсен Хуанг залишив керівництво компанії після 33 років роботи. Він одночасно пішов із посад президента, генерального директора та члена ради директорів. Рішення набуло чинності негайно на тлі скандалу, пов'язаного з його особистим життям і можливими ризиками для національної безпеки США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний пресреліз Nvidia.

Тимчасовою генеральною директоркою компанії призначено виконавчу віцепрезидентку та фінансову директорку Колетт Кресс. Вона продовжить виконувати свої попередні обов'язки до призначення постійного керівника.

Рада директорів Nvidia вже розпочала пошук наступника Хуанга. Компанія розглядатиме кандидатів як серед власних співробітників, так і за межами організації. Водночас головою ради директорів уперше призначено Харві Джонса.

«Рада директорів повністю довіряє Колетт і керівній команді», – заявив Джонс.

За його словами, Nvidia розраховує продовжити виконання зобов'язань перед клієнтами та реалізацію технологічних планів без перебоїв, попри зміну керівництва.

Колетт Кресс приєдналася до Nvidia у вересні 2013 року. Відтоді вона очолювала фінансовий напрям компанії та брала участь у її розвитку. До цього Кресс майже 25 років працювала на фінансових посадах у великих технологічних корпораціях, зокрема Cisco та Microsoft.

Відставці Хуанга передував скандал, пов'язаний із повідомленнями про його позашлюбні стосунки. За інформацією американських медіа, керівник Nvidia мав романтичні стосунки з Еліс Хуанг, колишньою представницею компанії Megaspeed, яку американські спецслужби підозрюють у співпраці з китайською розвідкою.

Сам Хуанг раніше визнав подружню зраду та перепросив перед родиною, співробітниками й акціонерами компанії. Водночас питання можливого витоку конфіденційної інформації залишилося предметом окремого розслідування. 

8 листопада рада директорів Nvidia офіційно оголосила про початок незалежної перевірки повідомлень про те, що генеральний директор міг стати об'єктом операції іноземної розвідки.

Для проведення розслідування створили комітет із незалежних директорів із залученням зовнішніх юридичних радників. У компанії наголосили, що на той момент підстав вважати національну безпеку США або корпоративні секрети скомпрометованими не було.

Тоді рада директорів також висловила довіру Хуангу та його команді. Сам керівник погодився співпрацювати з розслідуванням. Однак ситуація загострилася після появи повідомлень про інші позашлюбні стосунки Хуанга – з Кімберлі Павелл, яка обіймала керівну посаду в медичному напрямі Nvidia. Після цього рада директорів зібралася для обговорення подальшого перебування Хуанга на посаді.

За інформацією Reuters, на тлі скандалу акції Nvidia втратили понад 8% вартості під час позабіржових торгів. Інвестори занепокоїлися перспективами компанії, яка протягом десятиліть значною мірою залежала від управлінських рішень свого співзасновника.

За оцінками аналітиків, протягом тижня ринкова капіталізація Nvidia скоротилася приблизно на $600 млрд. Подальше падіння акцій посилило побоювання щодо здатності компанії зберегти стабільність після відставки Хуанга. 

Дженсен Хуанг заснував Nvidia у 1993 році разом із Крісом Малаховскі та Кертісом Пріємом. Спочатку компанія спеціалізувалася на розробленні графічних процесорів для комп'ютерних ігор, однак згодом стала одним із провідних виробників обладнання для систем штучного інтелекту.

Саме за керівництва Хуанга Nvidia перетворилася на одного з найвпливовіших учасників світового технологічного ринку. Її процесори стали основою інфраструктури для навчання та роботи сучасних моделей штучного інтелекту.

Серед потенційних наступників Хуанга аналітики раніше називали керівника напряму штучного інтелекту Nvidia Ієна Бака, співзасновника компанії Кріса Малаховскі та генерального директора Arm Holdings Рене Хааса. Також обговорювалася кандидатура колишнього керівника Apple Тіма Кука.

Водночас Nvidia офіційно підтвердила лише призначення Колетт Кресс тимчасовою генеральною директоркою. Імена кандидатів на постійне керівництво компанія поки не оголосила.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що рада директорів Nvidia розпочала незалежне розслідування після появи інформації про позашлюбні стосунки Дженсена Хуанга з жінкою, яку підозрюють у співпраці з китайською розвідкою. Сам керівник компанії визнав подружню зраду та публічно перепросив перед родиною і колегами. На тлі скандалу ринкова капіталізація виробника чипів скоротилася приблизно на $153 млрд.

Теги: Китай шпигун скандал технології

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