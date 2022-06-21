Центр Харкова. Наслідки російського обстрілу (відео)

Рашисти атакували житлові райони міста

Харків вкотре був обстріляний російськими загарбниками. Як відомо, внаслідок обстрілів постраждали сім цивільних громадян. Крім цього, були пошкоджені будівлі у центрі міста.

Відео з руйнаціями оприлюднила народний депутат Юлія Гришина.

«Центр Харкова сьогодні… це жах! В це неможливо повірити! Боляче дивитися на те, що сталося з сучасним, таким красивим містом… Але ми маємо триматися і маємо перемогти!», – пише Гришина.

Нагадуємо, що жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ протягом найближчого тижня і по можливості вивезти дітей, попереджає радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Харкові пролунали обстріли. Місто вчергове опинилося під російським артобстрілом.

Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа.