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    Центр Харкова. Наслідки російського обстрілу (відео)

    Місто живе під постійними обстрілами - Центр Харкова. Наслідки російського обстрілу (відео)
    Місто живе під постійними обстрілами
    скріншот з відео

    Рашисти атакували житлові райони міста

    Харків вкотре був обстріляний російськими загарбниками. Як відомо, внаслідок обстрілів постраждали сім цивільних громадян. Крім цього, були пошкоджені будівлі у центрі міста.

    Відео з руйнаціями оприлюднила народний депутат Юлія Гришина.

    «Центр Харкова сьогодні… це жах! В це неможливо повірити! Боляче дивитися на те, що сталося з сучасним, таким красивим містом… Але ми маємо триматися і маємо перемогти!», – пише Гришина.

    Нагадуємо, що жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ протягом найближчого тижня і по можливості вивезти дітей, попереджає радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

    Нагадаємо, сьогодні вдень у Харкові пролунали обстріли. Місто вчергове опинилося під російським артобстрілом.

    Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа.

    Теги: Харків пожежа росія окупанти депутат війна Україна окупація Юлія Гришина #stoprussia
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    Центр Харкова. Наслідки російського обстрілу (відео)