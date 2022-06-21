Арестович спрогнозував, коли може початися наступ РФ на Харків

Харків можуть обстрілювати з артилерії і ракетами

Радник Банкової рекомендує вивезти дітей із міста

Жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ протягом найближчого тижня і по можливості вивезти дітей. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін live».

На його думку, спроби створити проблеми Харкову пов'язані в тому числі з наступом ЗСУ на Херсон. Арестович не виключає, що обстріли міста можуть затягнутися.

«Угруповання, яке на півдні Бєлгородської області, не виключено, що воно прийде в рух на цьому тижні і буде направлене додатково в бік Харкова. Точно не знаємо, але виключати не можна. Бо воно досягла стадії операційної готовності», – заявив він.

Він зазначив, що для окупантів забезпечити постачання до Херсона досить складніше, ніж до Харкова. Радник закликав харків'ян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, берегти дітей, а краще вивезти їх із міста.

«Тому президент і сказав, що можуть бути складнощі в районі Харкова для нас. Битва може бути за Харків. Я впевнений, що Харків їм не взяти. Вони напевно навіть намагатися не будуть особливо. Але вогонь з артилерії і ракетні війська будуть вести. Це вкрай небезпечно для мирних жителів», – заявив радник.

Також він повідомив, що вороже угруповання, яке знаходиться на ділянці від Ізюма до Попасної, почало рух.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російське командування не припиняє спроб захоплення східної частини України. Окупанти планують знову наступати на Харків і знищити Слов'янськ.

Також стало відомо, що росіяни намагаються наблизитися до Харкова – радник голови МВС.

Крім того, радник Єрмака заявив про загрозу для Харкова.

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