Як «приборкати» Путіна. Європейці розділилися на два табори

Опитування показує, що розрив Європи з Росією є незворотним, принаймні в короткостроковій та середньостроковій перспективі

Загалом європейці не вагаються, на чиєму боці вони: вони хочуть, щоб Україна перемогла

Позиція лідерів європейських країн на цьому етапі війни випереджає позицію виборців, а не навпаки «виборці підштовхують лідерів», повідомляє останнє дослідження ECFR.

Дуже рекомендую уважно його прочитати, хоча і текст довгий. Найголовніші практичні висновки, які я вчергове винесла для себе:

Розповіді про те, як багато страждань приносить Україні війна штовхають все більше виборців до думки про мир, навіть ціною поступок України. Бо люди вважають, що Україна страждає від війни більше, ніж Росія. А значить війну треба завершити.

Наша комунікація про те, що санкції не працюють, призводить до того ж ефекту, бо закріплюють у виборців відчуття, що Європа страждає більше за Росію.

Виборці не розуміють значення єдності, і що саме завдяки їй Європа та Україна мають високі шанси на перемогу. Натомість все більше піддаються песимістичним оцінкам, не враховуючи при цьому важливу силу єдності, яка є вирішальною перевагою у цій війні. Розмови про розкол цьому сприяють.

Табір тих, хто сумнівається, та за який має іти наша боротьба найближчими днями, відлякують ескалаційні меседжі. З ними варто працювати, підкреслюючи оборонний характер війни. Та не акцентуючи увагу на «Україна має перемогти» чи «Росія має бути переможеною». Ці розмови роз’єднують виборців та збільшують табір миру.

Відмінності між країнами не особливо пов’язані близькістю до українських кордонів. Суттєві відмінності між настроями Польщі та Румунії тому приклад.

Відмінності між країнами не особливо пов’язані минулою близькістю керівництва до Кремля. Як приклад суттєві відмінності у поглядах італійців та німців.

Найкраще впливати на виборців можуть уряди цих країн. А значить, якщо ми хочемо впоратися з викликом найближчих тижнів, коли все більше європейців з табору справедливості переходять у табір миру, ми маємо діяти в команді з лідерами, а не навпаки, створювати опозицію їм. А значить дослухатися до їх оцінок та рекомендацій. Тим більш за цей час, коли лідери йшли попереду громадської думки, вони більш ніж довели, що зацікавлені в перемозі України.

Опитування виявило зростання розриву між висловленими позиціями багатьох європейських урядів та суспільними настроями в їхніх країнах.

Європейці не розділяються щодо того, кого звинувачувати у війні – три чверті вважають, що Росія несе відповідальність за конфлікт

Вони також не розділяються щодо того, хто є основною перешкодою для миру – дві третини вказують на Росію. Єдиним винятком є Італія, де думки громадян дуже збалансовані щодо того, чи Україна та Захід не є більшою перешкодою.

Загалом європейці не вагаються, на чиєму боці вони: вони хочуть, щоб Україна перемогла. І вони готові допомогти їй захиститися. При цьому, хоча європейці відчувають велику солідарність з Україною та підтримують санкції проти Росії, вони розділені щодо довгострокових цілей.

Вони діляться між табором «Мир» (35% людей), який хоче, щоб війна закінчилася якнайшвидше, навіть якщо це означає, що Україна йде на поступки.

І табором «Справедливості», який вважає, що більш нагальною метою є покарання Росії за її агресію та відновлення територіальної цілісності України – навіть якщо така дорога призведе до затяжного конфлікту та ще більше людських страждань (25% людей). У таборі справедливості є чітке домінування чоловіків: 62% чоловіків і 38% жінок.

Ще одна п’ята частина (20%) відмовляються обирати між миром або справедливістю, але все ще значною мірою підтримують дії ЄС у відповідь на війну Росії в Україні. Члени цієї групи Swing поділяють антиросійські почуття табору Справедливості, але також стурбовані ескалацією – як табір Миру.

Найближчими місяцями зросте тиск на цю третю групу. Їхні погляди – та їхні голоси – можуть мати вирішальне значення для визначення наступних кроків Європи

У Німеччині перевага миру домінує як серед правоцентристських виборців ХДС/ХСС, так і лівоцентристських соціал-демократів – тоді як серед основних партій Зелені виділяються тим, що мають найбільшу кількість виборців Swing.

У Фінляндії прихильники правлячих соціал-демократів віддають перевагу справедливості, тоді як правоцентристські виборці Національної коаліційної партії приблизно посередині.

В Іспанії праворадикальний Vox має найбільшу частку прихильників «Справедливості» серед своїх виборців (навіть якщо вони все ще віддають перевагу «Миру»).

Аналогічно, у Швеції праворадикальні шведські демократи є найбільш прихильниками справедливості з трьох найбільших партій.

Тим часом у Франції крайні праві є найбільш прихильниками миру, багато виборців лівих посідають позиції Swing.

І в Італії, хоча виборці всіх партій віддають перевагу миру, а не справедливості, найбільша підтримка миру (більше 60%) надається серед виборців Братів Італії та Ліги.

У всіх країнах, окрім Польщі, табір «Мир» більший за табір «Справедливість»

Громадяни Європи стурбовані ціною економічних санкцій і загрозою ядерної ескалації. Якщо щось кардинально не зміниться, вони будуть протистояти тривалій і затяжній війні.

Лише в Польщі, Німеччині, Швеції та Фінляндії існує значна державна підтримка збільшення військових витрат.

Якщо хтось вважає Сполучені Штати перешкодою для миру, він, швидше за все, буде в таборі Миру. Хоча деякі проросійські (або антиамериканські) виборці можуть бути частиною табору миру, це не обов’язково робить табір миру дружнім до Росії угрупованням.

У той час як табори «Мир» і «Справедливість» погоджуються, що в результаті цієї війни Росія та Україна отримають гірше становище, табір Справедливості вважає, що Росії, перш за все, буде «набагато гірше» – тоді як члени табору миру передбачають, що Україна буде страждати більше.

Тому дехто з табору Миру може захотіти, щоб війна закінчилася, бо вони вважають, що вона завдає надмірних страждань Україні

Табір миру також більш імовірно, ніж табір справедливості, вірить, що ЄС буде гірше в результаті цього конфлікту. Це може бути ще однією причиною для них хотіти, щоб ця війна припинилася. Багато в чому табір Миру – це табір песимістів.

Ці три групи не погоджуються щодо того, чи вводити заборонену для польотів зону над Україною.

Виборці «Табору справедливості» та «Свінг» підтримують таку пропозицію (відповідно на 54-24 відсотки та 41-23 відсотки), а в таборі миру налаштовані скептично (48-25 відсотків).

Розходяться думки й у питанні введення військ в Україну: виборці «Табору справедливості» та «Свінг» підтримують (52-32% та 49-31% відповідно), а «Табір Миру» — проти (59-24%).

Щодо вступу України до НАТО виборці Justice та Swing підтримують з великим відривом (71-15% і 75-8% відповідно), тоді як табір миру розділений: 37% підтримують і 40% проти.

Про те, чи надсилати додаткові війська до східних членів НАТО, знову виборці «Табору справедливості» та «Свінг» рішуче підтримують (75-14% і 75-8% відповідно), тоді як табір миру розділений (41% підтримують і 40% проти).

За потенційне членство України в ЄС усі табори підтримують, але табір миру пропонує лише теплу підтримку

Більшість у таборі справедливості (53%) підтримує збільшення військових витрат, навіть якщо це означає скорочення фінансування в таких сферах, як охорона здоров’я, освіта та запобігання злочинності. Тим часом лише 29% кажуть, що їхня країна не повинна збільшувати витрати на оборону, незважаючи на війну, оскільки це може зажадати скорочення в інших сферах. У таборі миру пропорції майже зовсім протилежні – 29% «за» і 51% «проти».

Змінні виборці приблизно розділилися щодо цього питання, з невеликою перевагою утримуватися від додаткових витрат на оборону (на 35% до 30%).

Виборці Swing у своїй критиці Росії настільки ж жорсткі, якщо не жорсткіші, ніж табір Справедливості: вони звинувачують Росію насамперед у війні; стверджують, що Росія є найбільшою перешкодою для миру; і вважають, що Європа повинна розірвати свої зв'язки з Росією. Але вони не поділяють моральне обурення та ескалаційні цілі табору справедливості. У таких питаннях, як війна погіршить становище України та ЄС, чи збільшити витрати на оборону, вони набагато ближчі до табору Миру. У певному сенсі виборці Swing володіють інстинктами кіссінджерівських реалістів. Вони відверто вороже ставляться до Росії і підтримують жорстку політику щодо неї, але побоюються, що тривала війна буде занадто дорогою для Європи.

50% членів табору миру вважають, що їхній уряд приділяє конфлікту занадто багато уваги, а 38% стверджують, що його «вистачає» або «замало». І навпаки, у таборі справедливості 52% вважають, що війні приділяється достатньо або занадто мало уваги; лише 38% вважають, що це забагато. Свінг-виборці в цьому питанні ближче до табору Справедливості: лише 35% погоджуються, що війні приділяється занадто багато уваги, а 47% кажуть, що її достатньо або занадто мало.

Тому малоймовірно, що втома від війни (поки що) змушує виборців Swing вагатися між метою миру та метою справедливості. А решта виборців частіше кажуть, що цій війні приділяється «занадто багато» уваги (38%). Ці дані також показують, що навіть у таборі Справедливості незабаром може виникнути якась «втома солідарності».

Дві з найбільш відданих прифронтових держав – Румунія та Польща – є єдиними країнами, де більше 50% людей кажуть, що їхні уряди занадто багато зосереджуються на війні за рахунок інших нагальних питань

Оскільки багато прихильників миру вважають, що Україні, а не Росії, в кінцевому підсумку буде гірше через цей конфлікт, подальше військове просування Росії також може призвести до того, що більше людей приєднається до табору Миру.

У Португалії, Італії та Франції людей найбільше хвилює вплив війни на вартість життя та ціни на енергоносії. Натомість у Швеції, Польщі та Румунії громадян це питання хвилює найменше. Шведи, фіни та французи більше стурбовані загрозою російських кібератак, ніж люди в інших країнах. А найближчі до Росії країни – Фінляндія, Польща, Румунія та Швеція – порівняно більше стурбовані загрозою російських військових дій проти них.

Навіть якщо і Польща, і Румунія межують з Україною, а їхні уряди є одними з основних прихильників Києва, їхні громадяни досить різно ставляться до війни. 83% людей у Польщі звинувачують Росію в конфлікті; у Румунії – лише 58%. Що ще важливіше, 74% людей у Польщі вважають Росію найбільшою перешкодою для миру, тоді як у Румунії лише 42%. Польща є єдиною країною в опитуванні, де табір справедливості явно переважає над табором миру (41 до 16%).

Тим часом Румунія – поряд із Францією, Німеччиною, Італією, Швецією та Іспанією – демонструє явну перевагу миру над правосуддям (42–23%).

Поляки є одними з найбільших яструбів у Європі, а румуни – серед найбільших голубів

У Польщі 77% бажаючих розірвати всі економічні зв'язки з Росією; у Румунії – лише 45%. 74% поляків підтримують повне припинення імпорту викопного палива з Росії в порівнянні з 51% у Румунії. Так само 71% людей у Польщі – на відміну від лише 39% у Румунії – хочуть розірвати всі дипломатичні зв’язки з Росією. І 73% в Польщі – проти лише 40% у Румунії – підтримують припинення будь-яких культурних контактів з Росією. Поляки та румуни також відрізняються силою солідарності з Україною. Наприклад, 71% людей у Польщі – але 54% людей у Румунії – підтримують надання більшої економічної допомоги Україні. У питанні про відправку додаткового озброєння в Україну 78% у Польщі висловлюються за проти лише 46% у Румунії.

Найбільш суттєво розходяться дві країни щодо ідеї введення військ в Україну: Польща є однією з небагатьох країн, де підтримка цього варіанту переважає над опозицією, на 46-30%; Румуни проти відправки військ від 44 до 26%. Хоча Польща є однією з двох країн, де 50 або більше відсотків погоджуються, що війна означає, що країни повинні збільшити військові витрати, румуни в цьому впевнені набагато менше.

Географія – це не доля, коли йдеться про визначення ставлення громадян до війни

Італія є країною з найбільшою кількістю респондентів, які стверджують, що у війні в основному винні США (20%) і вони є найбільшою перешкодою для миру (28%); менше в Німеччині (11 і 9% відповідно) поділяють ці переконання. Німці більш яструбині, ніж італійці в кількох інших аспектах.

Наприклад, коли італійці просять вирішити, чи важливіше зменшити енергетичну залежність Європи від Росії чи дотримуватися кліматичних цілей ЄС, італійці сильно розділилися. Проте більшість німців воліють вирішувати питання енергетичної залежності Європи.

Німці досить розділені щодо того, чи розривати культурні зв’язки з Росією, тоді як італійці чітко вважають за краще залишати культурні канали відкритими – єдина країна в цьому дослідженні, яка підтримує це. Німці підтримують (від 52% до 33%) направлення додаткового озброєння та військових поставок українському уряду. Італійці є єдиною національністю, яка в основному виступає проти цієї ідеї (від 45% до 33%). Так само в Німеччині переважає думка, що до східних членів НАТО слід направити додаткові війська (від 45% до 32%). Але найбільше проти такого кроку виступають італійці – від 45 до 30%.

Італія виділяється серед усіх опитаних країн: 63% кажуть, що не потрібно збільшувати витрати на оборону, незважаючи на війну; лише 14% бажають побачити зростання. Тим часом Німеччина входить лише до чотирьох країн (поряд із Фінляндією, Польщею та Швецією), в яких люди значною мірою підтримують збільшення витрат на оборону (на 41-32%). Отже, колишні (відносно) дружні позиції урядів щодо Москви також не є надійним орієнтиром щодо громадської думки.

Хоча більшість європейців із задоволенням приймають українських біженців, Румунія, Польща та Франція є одними з найменш відкритих для цієї перспективи країн. Можливо, на це вплинув той факт, що Румунія та Польща вже прийняли багато українських біженців, а також токсичність імміграційної політики у Франції, країні, яка досі прийняла небагато українських біженців. Той факт, що біженці в Польщі перебувають переважно в приватних будинках, можливо, може вплинути на ставлення громадськості до уявлення, що їхня країна має робити далі.

Війна схожа на американські гірки: громадська думка може змінюватися з кожним поворотом, і вона також є надзвичайно потужним рушієм

Як нещодавно написав Гідеон Рахман з Financial Times:

«Війна в Україні, по суті, ведеться на трьох фронтах і між трьома головними героями.

Перший фронт — це саме поле бою.

Другий фронт – економічний.

Третій фронт – битва волі.

Три учасники – це Росія, Україна та західний альянс, який підтримує Україну».

Те, що відбувається на будь-якому з трьох фронтів, впливає на два інших.

Військові успіхи України мають вирішальне значення для збільшення розміру табору справедливості (чий неформальний лідер Зеленський має надзвичайну здатність спілкуватися з європейською громадськістю). Прихильники табору миру вже є найбільшою групою серед європейських громадян і, ймовірно, їх кількість зросте, якщо зростатиме відчуття, що жорсткі економічні санкції проти Росії не приносять результатів.

Отже, що говорять результати цього нового дослідження про поточну боротьбу волі та як підтримувати заходи, вжиті для озброєння України та санкцій проти Росії?

Залежність України від дій її європейських сусідів означає, що хто переможе в цій битві волі, ймовірно, буде навіть важливішим, ніж те, що відбувається на економічному та військовому теренах.

Наступні кілька тижнів будуть критичними, і дані показують, що можна зберегти Європу разом з правильними політичними повідомленнями. Опитування показує, що розрив Європи з Росією є незворотним, принаймні в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Зараз немає шансів, що європейці мріють про інтеграцію Росії у власні структури чи політичну спільноту.

Здається, вони дивляться у світ, у якому Європа повністю відокремиться від Росії. Але європейський консенсус щодо Росії не перетворюється автоматично на спільну позицію щодо ролі ЄС у війні. Дані свідчать про зростаючу розбіжність між табором миру та табором справедливості, оскільки війна затягується і пов’язані з нею витрати зростають.

У багатьох європейських країнах справа України може змінитися з об’єднавчого національного починання і перетворитися на політичну проблему, що роз’єднує. Але, крім того, що війна спричинить напругу в окремих країнах, вона може призвести до того, що політичні позиції таких держав, як Польща та Італія, дедалі більше розходяться. На наступному етапі такі країни, як Польща, можуть виявитися маргіналізованими, якщо табір миру розширить свою привабливість серед інших держав-членів.

Ключ до збереження європейської єдності в підтримці України полягає в тому, щоб серйозно сприймати побоювання ескалації та представляти конфлікт як оборонну боротьбу проти російської агресії, а не говорити про перемогу України та поразку Росії

Можливо, найбільш занепокоєним ознакою є те, що більшість європейців бачать ЄС як головного переможеного у війні, а не сприймають його відносну єдність як ознаку зміцнення союзу. Залишається небезпека, що табори миру та справедливості можуть стати такою ж поляризацією, як боржники та кредитори під час кризи євро на початку 2010-х років.

Якщо дозволити цьому статися – і якщо ЄС стане знерухомленим власними розколами – тоді війна може сигналізувати про постійну маргіналізацію Європи на світовій арені. Європейська громадська думка зміцнила єдність ЄС перед обличчям російського вторгнення в Україну. Тепер європейські лідери мають підтримувати цю єдність.

Знайти мову, яка буде привабливою для виборців «Свінгу» – жорсткого щодо Росії, але обережного щодо небезпеки ескалації – може стати способом квадратурувати коло громадської думки.

Якщо ЄС зуміє зберегти широкий фронт, який він демонстрував досі, і якщо уряди всіх сторін будуть триматися разом, а не намагатися принизити один одного, сильніша – геополітична – Європа все одно може вийти з тіні війни.

Також, вирішення російського вторгнення в Україну матиме далекосяжні наслідки для назріваючого конфлікту між США та Китаєм.

Опитування проводилося в середині травня

Джерело: блог Агії Загребельської

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