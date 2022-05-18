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    «Спецоперація Путіна» йде за планом? Що кажуть експерти (відео)

    Путін зазнав величезного провалу, через свою агресію проти України - «Спецоперація Путіна» йде за планом? Що кажуть експерти (відео)
    Путін зазнав величезного провалу, через свою агресію проти України
    скріншот з трансляції

    Брехня путінської пропаганди була вщент розбита

    Поки Кремль намагається всіх переконати, що «військова спецоперація» йде за планом, цивілізований світ прекрасно бачить, що це не так.

    Експерт зазначив, що денацифікація, демілітарізація та декомунізація – всі ці три речі, які так наполегливо декламував Путін, в Україні втілились у зворотньому напрямку.

    Україна отримує рекордну кількість зброї, валить всі можливі пам'ятники російській культруі та історії та максимально ненавидить Росію та росіян.

    Нагадаємо, Кремль міг погодитися на евакуацію захисників «Азовсталі», щоб прискорити спроможність Росії оголосити Маріуполь повністю під своїм контролем.

    Аналітики, зокрема, посилаються на повідомлення української військової розвідки (ГУР), що Департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії поспіхом готує престур іноземних журналістів окупованими територіями України з 18 по 21 травня.

    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    «Спецоперація Путіна» йде за планом? Що кажуть експерти (відео)