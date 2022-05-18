Чому Кремль погодився на евакуацію з «Азовсталі»? Американські аналітики дали відповідь

Деякі депутати Держдуми Росії виступають за ухвалення законів, які заборонятимуть обмін полоненими на осіб, звинувачених у «нацизмі»

Кремль міг погодитися на евакуацію захисників «Азовсталі», щоб прискорити спроможність Росії оголосити Маріуполь повністю під своїм контролем. Про це йдеться в аналітичному матеріалі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, зокрема, посилаються на повідомлення української військової розвідки (ГУР), що Департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії поспіхом готує престур іноземних журналістів окупованими територіями України з 18 по 21 травня.

Кремль також міг погодитися на таку угоду, щоб відвернути критику в соцмережах щодо невдалого переходу через річку Сіверський Донець і загального повільного темпу вторгнення, зазначають також військові аналітики.

На думку аналітиків Інституту, Кремль може відмовитися від обміну захисників Маріуполя,. Оскільки деякі депутати Держдуми Росії виступають за ухвалення законів, які заборонятимуть обмін полоненими на осіб, звинувачених у «нацизмі». Зокрема спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що захисників Маріуполя необхідно звинуватити у воєнних злочинах і їх не можуть обміняти на російських полонених. Водночас, Кремль може ігнорувати занепокоєння російської Держдуми або використовувати їх для саботування переговорів з Україною, аналізують ситуацію в Інституті вивчення війни.

Як повідомлялося, російські силові структури планують провести допити захисників Маріуполя, евакуйованих з території заблокованого окупантами заводу «Азовсталь».

Нагадаємо, що учора, 16 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».