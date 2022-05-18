Пропагандисти Путіна змінили методичку: тепер вихваляють ЗСУ (відео)

Ходаренко не сумнівається, що ЗСУ реально можуть мобілізувати 1 млн людей

У Росії почали захоплюватись моральним станом української армії та рівнем її професіоналізму. Таку заяву зробив військовий аналітик РФ Михайло Ходаренок в ефірі одного із пропагандистських телеканалів.

«Не треба пити інформаційне заспокійливе. А то інколи поширюється інформація про морально-психологічний надлом в ЗСУ, що ніби там чуть не наближається настрій до перелому. Все це не відповідає дійсності», – зазначає Ходаренок.

За його словами, рівень професіоналізму будь-якої армії визначається не комплектуванням її по контракту, а її готовністю проливати кров та бажанням захищати Батьківщину.

«А бажання захищати свою батьківщину реально в Україні існує… В кінцевому рахунку перемога на полі бою визначається високим моральним станом особистого складу, який проливає кров за ті ідеї, за які він готовий боротись», – додав експерт.

Крім цього, в РФ вважають, що ЗСУ реально можуть мобілізувати 1 млн людей.

«Тут питання стоїть в тому, щоб забезпечити цю армію сучасним озброєнням, військовою та спеціальною технікою. Власними силами вони звичайно нічого б не зробили, але враховуючи, що запрацює ленд-ліз та в повному обсязі запрацює європейська допомога», - заявив Ходаренок.

Ходаренок дійшов висновку, що озброєних українських солдат треба сприймати як реальність найближчого часу.

Нагадаємо, раніше кремлівський політолог Сергій Марков заявив, що українська армія фактично не має слабких місць у протистоянні із російськими окупантами. Ключовою причиною успіху Збройних сил України він назвав вмотивованість офіцерів.