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    Події в Україні

    Рашисти вгатили ракетами по Миколаєву: загорівся будинок, є постраждалий (фото)

    Вогнеборці загасили пожежу на площі 50 кв. м - Рашисти вгатили ракетами по Миколаєву: загорівся будинок, є постраждалий (фото)
    Вогнеборці загасили пожежу на площі 50 кв. м
    фото: ДСНС

    Російські військові випустили по Миколаєву ракети, внаслідок чого осколкові поранення отримала людина

    Вранці 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, у результаті чого сталося руйнування та виникла пожежа у приватному секторі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Зранку 18 травня після ворожого ракетного удару сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва», – зазначили рятувальники.

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    Рашисти вгатили ракетами по Миколаєву: загорівся будинок, є постраждалий (фото)
    Рашисти вгатили ракетами по Миколаєву: загорівся будинок, є постраждалий (фото)

    Відомо, що внаслідок атаки одна людина постраждала – вона отримала осколкові поранення.

    Вогнеборці пожежу на площі 50 кв. м загасили.

    Нагадаємо, напередодні внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва із застосуванням реактивної артилерії спалахнули автомобіль та магазин в одному з районів міста. Один чоловік отримав осколкові поранення

    Теги: пожежа росія окупанти державна служба війна рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти вгатили ракетами по Миколаєву: загорівся будинок, є постраждалий (фото)