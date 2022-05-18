Рашисти вгатили ракетами по Миколаєву: загорівся будинок, є постраждалий (фото)

Російські військові випустили по Миколаєву ракети, внаслідок чого осколкові поранення отримала людина

Вранці 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, у результаті чого сталося руйнування та виникла пожежа у приватному секторі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Зранку 18 травня після ворожого ракетного удару сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва», – зазначили рятувальники.

Відомо, що внаслідок атаки одна людина постраждала – вона отримала осколкові поранення.

Вогнеборці пожежу на площі 50 кв. м загасили.

Нагадаємо, напередодні внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва із застосуванням реактивної артилерії спалахнули автомобіль та магазин в одному з районів міста. Один чоловік отримав осколкові поранення