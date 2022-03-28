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    13 років за відмову воювати. Полонений зізнався, чому опинився в Україні (відео)

    Окупант&nbsp;розповідає, що з ними були і строковики, які тільки за тиждень до початку воєнних дій підписали контракт - 13 років за відмову воювати. Полонений зізнався, чому опинився в Україні (відео)
    Окупант розповідає, що з ними були і строковики, які тільки за тиждень до початку воєнних дій підписали контракт
    скріншот з відео

    Ще один російський «учєнік», який «не знав», що їде на війну в Україну

    Служба безпеки України допитала полоненого окупанта.

    24 лютого він перетнув наш державний кордон та вирушив з Криму в напрямку Гуляй-поля.

    Каже, що частина його товаришів по службі, зрозумівши, що є учасниками війни, а не «спецоперації», мали намір відмовитися і вже навіть «бумажку сделали. Но старший приехал и сказал, что войны там нету, надо просто проходить…»

    Натомість його підрозділ, попри те, що не був на передовій, розгромили українські захисники: «из 30 человек, которые приехали, 9 человек живы остались».

    Вояка розповідає, що з ними були і строковики, які тільки за тиждень до початку воєнних дій підписали контракт. Тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років ув’язнення.

    Дії свого командування оцінює як: «Нас просто кинули. Если бы нормальная армия была, они бы нас вытащили, наши тела увезли отсюда. Но тела наших там на поле у вас лежат».

    «Як і всі полонені, каже, що нікого не вбивав і взагалі не вміє користуватися автоматом.

    Але наскільки правдиві його слова і який рівень шкоди він завдав нашій державі – встановлять слідчі та контррозвідники СБУ. Безкарним жоден загарбник не залишиться!», – зазначили в СБУ.

    Нагадаємо, росіянин Олександр Лузенко живе в Україні з 2017 року. Він етнічний українець, але мав російське громадянство. Після 24 лютого не міг більше дивитись, як загарбники, прийшовши сюди, руйнують усе підряд і вбивають мирне населення.

    Тому пішов до лав ЗСУ. Звичайно, що зробив це після ретельних перевірок з боку українських спецслужб.

    Теги: росія окупанти СБУ війна полон Україна окупація #stoprussia
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    13 років за відмову воювати. Полонений зізнався, чому опинився в Україні (відео)