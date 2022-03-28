«Ти ще пізнаєш, путлєр, нашу лють». «Лісапетний батальйон» випустив новий хіт

Виконавці впевнені, що українські жінки всіх «рашистів» передушить, як клопів

Виконавці впевнені, що українські жінки всіх «рашистів» передушить, як клопів

Щодня збройні сили України ліквідовують понад 500 окупантів

Народний гурт «Лісапетний батальйон» випустив новий хіт, в якому згадуються події збройного вторгнення Росії в Україну.

Співочий колектив констатував: в Україні путінські «солдати залишились без зубів і без трусів, а також пішли на перегній, бо відчули силу і відвагу козака».

Також виконавці впевнені, що українські жінки всіх «рашистів» передушать, як клопів.

«І підете в напрямку ви свого корабля, аж від курилів і до самого кремля», – вважає «Лісапетний батальйон».

Завершується пісня красномовним приспівом: «Ти ще пізнаєш, путлєр, нашу лють, бо наших баб, як тільки допечуть, вони тебе і в бункері знайдуть, горло зубами тай перегризуть».

Як відомо, в Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що щодня збройні сили України ліквідовують понад 500 окупантів. Офіс президента збирається потроїти цю цифру. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Також на 28 березня втрати російських окупаційних сил за час війни вже становлять 17 тис. осіб.