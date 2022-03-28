У квітні Росія розпочне приховану мобілізацію: залучатимуть засуджених

З 1 квітня російське міністерство оборони розпочне приховану мобілізацією за програмою «БАРС-2021»

У Росії за кілька днів стартує процес мобілізації, прихований за програмою «БАРС-2021» (Бойовий армійський резерв країни). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Прихована мобілізація відбуватиметься паралельно із плановим призовом до лав збройних сил РФ, який таким чином стане додатковим прикриттям для програми.

«Ці резервісти в подальшому направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ в районах бойових дій на території України», – так пояснила українська розвідка мету мобілізаційного процесу за програмою «БАРС-2021».

За інформацією ГУР МО України, ця програма була створена для термінового формування армійських резервів.Особи, які підписали контракт за програмою «БАРС-2021», отримують постійну зарплату – навіть перебуваючи у резерві. «Щомісячна оплата по контракту сягає 12% окладу військовослужбовців (залежно від звання та посади). Загальна кількість осіб, що підписали контракти «БАРС» складає близько 100 тисяч», – виявила українська розвідка.

Крім власне військових резервістів, до армії РФ планують викликати і кримінальних злочинців, які відбувають покарання у відповідних установах. Мобілізують, зокрема, близько 100 кримінальників із колонії «Чернокозово», що розташована у Чеченській республіці. Розвідка зазначає, що до армії забиратимуть лише засуджених за важкі кримінальні злочини (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). «Засудженим, які отримали строки за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються»,в – йдеться у повідомленні ГУР МО.

Нагадаємо, що про можливу відкриту мобілізацію у Росії повідомляв ще у середині березня український Генеральний штаб.

Втім, поки що Кремль відважився лише на мобілізацію на окупованій території, в ОРДЛО. За свідченнями української розвідки, мобілізація в «народних республіках» відбувається тотальна, рашисти не гребують навіть літніми людьми.