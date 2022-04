Гурт Pink Floyd оприлюднив кліп на пісню, присвячену Україні (відео)

У композиції лунає вокал Андрія Хливнюка, який співає «Ой, у лузі червона калина».

Британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка.

Це перша композиція легендарно колективу за останні 28 років. Девід Гілмор зібрав усіх музикантів, аби підтримати українців, які героїчно захищають країну від загарбників.

У композиції лунає вокал Андрія Хливнюка, який на Софіївській площі співає «Ой, у лузі червона калина». Учасники ж Pink Floyd супроводжують його спів інструментальною музикою.

Окрім того, артисти вже випустили кліп на Hey Hey Rise. У відео є кадри війни в Україні.

«Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення до незалежної, мирної демократичної країни, та вбивства її народу однієї з найбільших світових держав», – прокоментував Девід Гілмор, у якого невістка та онуки перебувають в Україні.

До слова, всі кошти від продажів композиції відправлять на гуманітарну допомогу українцям.

«Я сподіваюся, що він отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати кошти. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні і таким чином показати, що більшість світу вважає абсолютно неправильним вторгнення держави на територію незалежної демократичної країни, якою стала Україна», – додав Гілмор.

Нагадаємо, раніше Pink Floyd заборонив росіянам та білорусам слухати їхню музику.

До слова, благодійний фонд All Within My Hands Foundation легендарної групи Metallica пожертвував $500 тис. на допомогу українським біженцям.