Мобілізація в Україні: головні тези командування ЗСУ

В Україні вже понад два місяці триває загальна мобілізація

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач сьогодні, 2 травня, провів брифінг, під час якого розповів про основні зміни в країні під час воєнного стану і мобілізації.

Мобілізація 24 травня, ймовірно, не закінчиться

Терміни загальної мобілізації спливають 24 травня, однак призов може бути продовжений. За словами Горбача, це залежатиме від ситуації на передовій.

«Якщо потреба буде, продовжуватимуться бойові дії, однозначно буде потреба у поповненні військовими фахівцями наших військових частин. Тому керівництвом, я думаю, буде продовжена мобілізація після 24 травня», – повідомив він.

Оголошена в Україні мобілізація дозволила укомплектувати ЗСУ на 100%

Мобілізація на 100% виконала своє завдання та зараз темпи її знижено. Горбач повідомив, що всі підрозділи повністю укомплектовані особовим складом, необхідним для виконання бойових завдань. Це дозволило знизити теми мобілізації та проводити її для доукомплектування у разі потреби.

Усі мобілізовані – дуже мотивовані

За словами Горбача, порівнюючи з хвилями мобілізації у 2014 році, нині якість мобілізованих значно вища.

«Це набагато більш вмотивовані люди. Мотивація справді висока. Так, є люди, які ухиляються, але їх дуже мало і на загальну картину вони не впливають», – пояснив він.

Горбач розповів, що, окрім людей із бойовим досвідом, зараз мобілізують людей, які проходили військову службу чи навчальні збори у мирний час.

Вручення повісток на блокпостах – не є порушенням закону

Начальник управління персоналу вважає, що недоречно використовувати термін «примусова мобілізація», оскільки вона за визначенням не може бути добровільною. Тому вручення повісток та сповіщень, включно на блокпостах, не може вважатися порушенням порядку інформування громадян про мобілізацію.

За його словами, немає жодної «примусової» мобілізації, тому що мобілізація – це обов'язок, а добровільно можна укласти лише контракт.

Осіб, які незаконно виїхали за кордон, але мали повістку, притягнуть до відповідальності

Проти військовозобов'язаних громадян, які під час дії в Україні воєнного стану незаконно перетнули державний кордон, будуть порушені кримінальні справи. Відповідальність також розповсюджується на тих, хто сприяв незаконному виїзду військовозобов'язаних громадян за кордон. Незаконне перетинання державного кордону України нині карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Жоден військкомат не перейшов на сторону окупантів

Територіальні центри комплектування (військкомати) були планово евакуйовані на мирні території зі своїми документами. І під час деокупації території вони повертаються на свої території зі своїми обліковими даними й продовжують працювати. Жоден територіальний центр комплектування не перейшов на сторону противника. Горбач наголосив, що мобілізація на окупованих територіях – це незаконно.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року після початку повномасштабної російсько-української війни президент Володимир Зеленський підписав указ про воєнний стан та загальну мобілізацію. Згідно з законодавством, призов до лав ЗСУ може проводитись протягом 90 діб з дня набрання чинності указу президента про загальну мобілізацію. Цей термін спливає 24 травня.

Раніше Міноборони пояснило, хто не підлягає призову під час мобілізації.

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